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Электрическая варочная панель Krona Orsa 30 черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрическая варочная панель Krona Orsa 30 черная

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Электрическая варочная панель Krona Orsa 30 черная - фото 1
Электрическая варочная панель Krona Orsa 30 черная - фото 2
Электрическая варочная панель Krona Orsa 30 черная - фото 3
Электрическая варочная панель Krona Orsa 30 черная - фото 4
Электрическая варочная панель Krona Orsa 30 черная - фото 5
Электрическая варочная панель Krona Orsa 30 черная - фото 6
Электрическая варочная панель Krona Orsa 30 черная - фото 7
Электрическая варочная панель Krona Orsa 30 черная - фото 8
Электрическая варочная панель Krona Orsa 30 черная - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
  • Электрическая варочная панель Krona Orsa 30 черная - фото 1
  • Электрическая варочная панель Krona Orsa 30 черная - фото 2
  • Электрическая варочная панель Krona Orsa 30 черная - фото 3
  • Электрическая варочная панель Krona Orsa 30 черная - фото 4
  • Электрическая варочная панель Krona Orsa 30 черная - фото 5
  • Электрическая варочная панель Krona Orsa 30 черная - фото 6
  • Электрическая варочная панель Krona Orsa 30 черная - фото 7
  • Электрическая варочная панель Krona Orsa 30 черная - фото 8
  • Электрическая варочная панель Krona Orsa 30 черная - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 583739
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Характеристики

Бренд
Krona
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
26,5х49,5 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
35х11х57 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
10

Описание товара Электрическая варочная панель Krona Orsa 30 черная

Тип панели электрическая варочная поверхность Дизайн "Домино" да Установка независимая Размеры (ШхГхВ) 28.80х52х6 см Размеры для встраивания (ШхГ) 26 x 49.2 см Конфорки Специальные конфорки керамическая Материал панели стеклокерамика Количество конфорок 2 Керамических конфорок 2 Минимальный диаметр конфорки 16.5 см Максимальный диаметр конфорки 20 см Переключатели сенсорные Тип сенсорного управления кнопочное Таймер конфорок есть Кнопка блокировки панели есть Особенности Индикатор остаточного тепла есть Защитное отключение есть Цвет панели конфорок – черный



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Krona Orsa 30 черная




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Характеристики
Бренд
Krona
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Развернуть
Размер ниши для встраивания
26,5х49,5 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
35х11х57 см
Страна производитель
Китай
Описание
Тип панели электрическая варочная поверхность Дизайн "Домино" да Установка независимая Размеры (ШхГхВ) 28.80х52х6 см Размеры для встраивания (ШхГ) 26 x 49.2 см Конфорки Специальные конфорки керамическая Материал панели стеклокерамика Количество конфорок 2 Керамических конфорок 2 Минимальный диаметр конфорки 16.5 см Максимальный диаметр конфорки 20 см Переключатели сенсорные Тип сенсорного управления кнопочное Таймер конфорок есть Кнопка блокировки панели есть Особенности Индикатор остаточного тепла есть Защитное отключение есть Цвет панели конфорок – черный


Теги товара: сенсорные
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