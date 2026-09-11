Коммутатор Zyxel GS1900-24-EU0102F
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Zyxel GS1900-24-EU0102F
Управляемый коммутатор Zyxel GS1900-24 – отказоустойчивая модель корпоративного класса, предоставляющая пользователям широкие возможности настройки сетевых параметров. В оснащение устройства входят 24 гигабитных порта Ethernet и 2 порта SFP. Пропускная способность коммутатора, составляющая 52 Гбит/с, достаточна для бесперебойного обмена информацией в интенсивном режиме с использованием всех портов одновременно. Коммутатор Zyxel GS1900-24 рассчитан не только на монтаж в стойку, но и на настольное размещение. Все необходимое для установки устройства (резиновые ножки и стоечный крепеж) есть в комплекте поставки. Коммутатор отличается низким (не более 16 Вт) энергопотреблением. Модель рассчитана на эксплуатацию при положительной (до 50 °C) температуре. Табло индикации активности портов расположено в левой части лицевой панели. Тыльная часть корпуса устройства располагает разъемом для Кенсингтонского замка. С помощью этого приспособления можно предотвратить кражу коммутатора, установленного в месте с доступом посторонних (например – в выставочном зале).
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