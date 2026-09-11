Накопитель SSD ExeGate UV500MNextPro 240Gb (EX280465RUS)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
561
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
100
Энергопотребление
3.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 577436
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
561
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
100
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х2х2
Вес, г.
100
Описание товара Накопитель SSD ExeGate UV500MNextPro 240Gb (EX280465RUS)
M.2 накопитель ExeGate NextPro UV500TS240 с интерфейсом подключения SATA III способен эффективно справляться с требовательными ресурсоемкими задачами. Благодаря скорости 561 Мбайт/сек он увеличивает отзывчивость всей системы и уменьшает время отклика при решении задач. Благодаря объему 240 ГБ диск SSD предоставляет достаточно пространства для хранения игр, мультимедийного контента и прочих файлов. Форм-фактор M.2 гарантирует широкую совместимость с настольными ПК и ноутбуками. Из преимуществ ExeGate NextPro UV500TS240 – сниженное потребление энергии и бесшумная работа.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
561
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
100
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
M.2 накопитель ExeGate NextPro UV500TS240 с интерфейсом подключения SATA III способен эффективно справляться с требовательными ресурсоемкими задачами. Благодаря скорости 561 Мбайт/сек он увеличивает отзывчивость всей системы и уменьшает время отклика при решении задач. Благодаря объему 240 ГБ диск SSD предоставляет достаточно пространства для хранения игр, мультимедийного контента и прочих файлов. Форм-фактор M.2 гарантирует широкую совместимость с настольными ПК и ноутбуками. Из преимуществ ExeGate NextPro UV500TS240 – сниженное потребление энергии и бесшумная работа.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Накопитель SSD ExeGate UV500MNextPro 240Gb (EX280465RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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