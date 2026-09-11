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Термосумка Biostal Дискавери (25 л.), синяя TCР-25B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термосумка Biostal Дискавери (25 л.), синяя TCР-25B

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Термосумка Biostal Дискавери (25 л.), синяя TCР-25B - фото 1
Термосумка Biostal Дискавери (25 л.), синяя TCР-25B - фото 2
Термосумка Biostal Дискавери (25 л.), синяя TCР-25B - фото 3
Термосумка Biostal Дискавери (25 л.), синяя TCР-25B - фото 4
Термосумка Biostal Дискавери (25 л.), синяя TCР-25B - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосумка
Объем
25
  • Термосумка Biostal Дискавери (25 л.), синяя TCР-25B - фото 1
  • Термосумка Biostal Дискавери (25 л.), синяя TCР-25B - фото 2
  • Термосумка Biostal Дискавери (25 л.), синяя TCР-25B - фото 3
  • Термосумка Biostal Дискавери (25 л.), синяя TCР-25B - фото 4
  • Термосумка Biostal Дискавери (25 л.), синяя TCР-25B - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
3 560 руб.  5 054 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 574107
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Термосумка Biostal Дискавери (25 л.), синяя TCР-25B
3 560 руб. -30%
5 054 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосумка
Основной цвет
синий
Объем
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х2
Вес, г.
350

Описание товара Термосумка Biostal Дискавери (25 л.), синяя TCР-25B

Cумка-холодильник биосталь дискавери в цвете Морской синий создана специально для того, чтобы вы могли максимально комфортно хранить продукты и напитки в дороге, на природе и дома. Сумка имеет PEVA внутренний слой, который легко моется и защищает сумку от протекания. Внешнее покрытие сумки инновационный материал армированный PVC, обладающий влагоотталкивающим свойством и прочностью.

Отзывы о товаре Термосумка Biostal Дискавери (25 л.), синяя TCР-25B




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосумка
Основной цвет
синий
Объем
25
Страна производитель
Китай
Описание
Cумка-холодильник биосталь дискавери в цвете Морской синий создана специально для того, чтобы вы могли максимально комфортно хранить продукты и напитки в дороге, на природе и дома. Сумка имеет PEVA внутренний слой, который легко моется и защищает сумку от протекания. Внешнее покрытие сумки инновационный материал армированный PVC, обладающий влагоотталкивающим свойством и прочностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термосумка Biostal Дискавери (25 л.), синяя TCР-25B - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3560 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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