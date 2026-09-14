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Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (11 л.) с вертикальной ручкой и наплечным ремнем, серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (11 л.) с вертикальной ручкой и наплечным ремнем, серый

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Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (11 л.) с вертикальной ручкой и наплечным ремнем, серый - фото 1
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (11 л.) с вертикальной ручкой и наплечным ремнем, серый - фото 2
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (11 л.) с вертикальной ручкой и наплечным ремнем, серый - фото 3
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (11 л.) с вертикальной ручкой и наплечным ремнем, серый - фото 4
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (11 л.) с вертикальной ручкой и наплечным ремнем, серый - фото 5
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (11 л.) с вертикальной ручкой и наплечным ремнем, серый - фото 6
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (11 л.) с вертикальной ручкой и наплечным ремнем, серый - фото 7
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (11 л.) с вертикальной ручкой и наплечным ремнем, серый - фото 8
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (11 л.) с вертикальной ручкой и наплечным ремнем, серый - фото 9
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (11 л.) с вертикальной ручкой и наплечным ремнем, серый - фото 10
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (11 л.) с вертикальной ручкой и наплечным ремнем, серый - фото 11
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (11 л.) с вертикальной ручкой и наплечным ремнем, серый - фото 12
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (11 л.) с вертикальной ручкой и наплечным ремнем, серый - фото 13
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (11 л.) с вертикальной ручкой и наплечным ремнем, серый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термобокс
Объем
11
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Продолжительность сохранения температуры
96
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (11 л.) с вертикальной ручкой и наплечным ремнем, серый - фото 1
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (11 л.) с вертикальной ручкой и наплечным ремнем, серый - фото 2
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (11 л.) с вертикальной ручкой и наплечным ремнем, серый - фото 3
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (11 л.) с вертикальной ручкой и наплечным ремнем, серый - фото 4
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (11 л.) с вертикальной ручкой и наплечным ремнем, серый - фото 5
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (11 л.) с вертикальной ручкой и наплечным ремнем, серый - фото 6
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (11 л.) с вертикальной ручкой и наплечным ремнем, серый - фото 7
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (11 л.) с вертикальной ручкой и наплечным ремнем, серый - фото 8
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (11 л.) с вертикальной ручкой и наплечным ремнем, серый - фото 9
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (11 л.) с вертикальной ручкой и наплечным ремнем, серый - фото 10
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (11 л.) с вертикальной ручкой и наплечным ремнем, серый - фото 11
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (11 л.) с вертикальной ручкой и наплечным ремнем, серый - фото 12
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (11 л.) с вертикальной ручкой и наплечным ремнем, серый - фото 13
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (11 л.) с вертикальной ручкой и наплечным ремнем, серый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 
Начислим 66 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727213
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (11 л.) с вертикальной ручкой и наплечным ремнем, серый
4 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термобокс
Основной цвет
серый
Комплектация
контейнер, плечевой ремень, документация
Объем
11
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик
Материал изготовления внутреннего покрытия
пластик
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Продолжительность сохранения температуры
96
Габариты (ШxВxГ)
346х257х232 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х24
Вес, кг.
1.5

Описание товара Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (11 л.) с вертикальной ручкой и наплечным ремнем, серый

Термоконтейнер с наплечным ремнём, вертикальной складной ручкой и откидной крышкой. Внешний ударопрочный пластик HDPE, внутренняя камера: пищевой пластик.

Отзывы о товаре Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (11 л.) с вертикальной ручкой и наплечным ремнем, серый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термобокс
Основной цвет
серый
Комплектация
контейнер, плечевой ремень, документация
Объем
11
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик
Материал изготовления внутреннего покрытия
пластик
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Продолжительность сохранения температуры
96
Габариты (ШxВxГ)
346х257х232 см
Страна производитель
Китай
Описание
Термоконтейнер с наплечным ремнём, вертикальной складной ручкой и откидной крышкой. Внешний ударопрочный пластик HDPE, внутренняя камера: пищевой пластик.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (11 л.) с вертикальной ручкой и наплечным ремнем, серый – стоимость товара 4120 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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