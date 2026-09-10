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Термосумка Biostal TCP-30B 30 л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термосумка Biostal TCP-30B 30 л

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Термосумка Biostal TCP-30B 30 л - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосумки
Объем
30 л
  • Термосумка Biostal TCP-30B 30 л - фото 1
  • Термосумка Biostal TCP-30B 30 л - фото 2
  • Термосумка Biostal TCP-30B 30 л - фото 3
  • Термосумка Biostal TCP-30B 30 л - фото 4
  • Термосумка Biostal TCP-30B 30 л - фото 5
  • Термосумка Biostal TCP-30B 30 л - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 63 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 437615
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Термосумка Biostal TCP-30B 30 л
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосумки
Материал
ПВХ, PEVA
Объем
30 л
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х29х28
Вес, кг.
1.2

Описание товара Термосумка Biostal TCP-30B 30 л

Сумка-холодильник ДИСКАВЕРИ в цвете Морской синий с герметичным внутренним отделением, который легко моется и защищает сумку от протекания. Внешнее покрытие сумки армированный, влагоотталкивающий PVC материал. Изоляционный слой Biofoam толщиной 40 мм для длительного удержания температуры. Водонепроницаемая молния с двумя застёжками. На внешней стороне термосумки предусмотрены эластичные боковые сетчатые карманы. Удлинённый регулируемый по длине ремень выполнен из прочной мягкой ткани. В термосумке с увеличенным объёмом (40 л) предусмотрено съёмное дно с дополнительной термоизоляцией для поддержания формы или для создания отделов внутри сумки. Дополнительно на ремне предусмотрена мягкая накладка на плечо и боковые ручки для удобной переноски. Аккумуляторы холода в комплект не входят.

Отзывы о товаре Термосумка Biostal TCP-30B 30 л




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосумки
Материал
ПВХ, PEVA
Объем
30 л
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка-холодильник ДИСКАВЕРИ в цвете Морской синий с герметичным внутренним отделением, который легко моется и защищает сумку от протекания. Внешнее покрытие сумки армированный, влагоотталкивающий PVC материал. Изоляционный слой Biofoam толщиной 40 мм для длительного удержания температуры. Водонепроницаемая молния с двумя застёжками. На внешней стороне термосумки предусмотрены эластичные боковые сетчатые карманы. Удлинённый регулируемый по длине ремень выполнен из прочной мягкой ткани. В термосумке с увеличенным объёмом (40 л) предусмотрено съёмное дно с дополнительной термоизоляцией для поддержания формы или для создания отделов внутри сумки. Дополнительно на ремне предусмотрена мягкая накладка на плечо и боковые ручки для удобной переноски. Аккумуляторы холода в комплект не входят.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термосумка Biostal TCP-30B 30 л - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3910 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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