Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (10 л.), бирюзовый/синий
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Характеристики
Тип товара
Термобокс
Объем
10
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Продолжительность сохранения температуры
72
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб.
В наличии
Код товара: 727210
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Загружаем...
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Загружаем...
4 460 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термобокс
Основной цвет
синий
Объем
10
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик
Материал изготовления внутреннего покрытия
пластик
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Продолжительность сохранения температуры
72
Габариты (ШxВxГ)
380х260х240 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х27х24
Вес, кг.
1.5
Описание товара Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (10 л.), бирюзовый/синий
Термоконтейнер БИОСТАЛЬ это ваш незаменимый спутник в любом путешествии и не только. Двойная изоляция крышки и корпуса позволяет не беспокоиться о сохранности нужной температуры внутри. Ударопрочный корпус, надёжные складные ручки и петли, сливной клапан с винтовой пробкой и запоры из нержавеющей стали, мы позаботились о том, чтобы наш термоконтейнер служил вам долгие годы! Для продления срока удержания температуры в изотермическом контейнере, можно использовать специальные аккумуляторы холода. Термоконтейнер БИОСТАЛЬ предназначен для хранения холодных продуктов, удобная транспортировка, инновационная термоизоляция, легкий и прочный.
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Бренд
Тип товара
Термобокс
Основной цвет
синий
Объем
10
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик
Материал изготовления внутреннего покрытия
пластик
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Продолжительность сохранения температуры
72
Габариты (ШxВxГ)
380х260х240 мм
Страна производитель
Китай
Термоконтейнер БИОСТАЛЬ это ваш незаменимый спутник в любом путешествии и не только. Двойная изоляция крышки и корпуса позволяет не беспокоиться о сохранности нужной температуры внутри. Ударопрочный корпус, надёжные складные ручки и петли, сливной клапан с винтовой пробкой и запоры из нержавеющей стали, мы позаботились о том, чтобы наш термоконтейнер служил вам долгие годы! Для продления срока удержания температуры в изотермическом контейнере, можно использовать специальные аккумуляторы холода. Термоконтейнер БИОСТАЛЬ предназначен для хранения холодных продуктов, удобная транспортировка, инновационная термоизоляция, легкий и прочный.
Смотрите также: Барбекю грили, Посуда для пикника, Термосумки и термобоксы
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Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (10 л.), бирюзовый/синий - данный товар вы можете купить по цене 4460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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