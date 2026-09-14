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Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (45 л.) на колесах купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (45 л.) на колесах

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Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (45 л.) на колесах - фото 1
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (45 л.) на колесах - фото 2
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (45 л.) на колесах - фото 3
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (45 л.) на колесах - фото 4
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (45 л.) на колесах - фото 5
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (45 л.) на колесах - фото 6
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (45 л.) на колесах - фото 7
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (45 л.) на колесах - фото 8
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (45 л.) на колесах - фото 9
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (45 л.) на колесах - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термобокс
Объем
45
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Продолжительность сохранения температуры
156
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (45 л.) на колесах - фото 1
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (45 л.) на колесах - фото 2
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (45 л.) на колесах - фото 3
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (45 л.) на колесах - фото 4
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (45 л.) на колесах - фото 5
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (45 л.) на колесах - фото 6
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (45 л.) на колесах - фото 7
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (45 л.) на колесах - фото 8
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (45 л.) на колесах - фото 9
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (45 л.) на колесах - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 280 руб. 
Начислим 165 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727227
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (45 л.) на колесах
10 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термобокс
Основной цвет
серый
Комплектация
термобокс, документация
Объем
45
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик
Материал изготовления внутреннего покрытия
пластик
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Продолжительность сохранения температуры
156
Габариты (ШxВxГ)
670х395х374 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х40х38
Вес, кг.
5.6

Описание товара Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (45 л.) на колесах

Термоконтейнер Biostal CB-45G-K с оранжево-серой расцветкой корпуса станет надежным спутником любого заядлого путешественника. Поместив в него скоропортящиеся продукты питания и напитки, вы можете не беспокоиться об их сохранности в свежести. Благодаря двойной изоляции крышки и корпуса внутри этого контейнера будет поддерживаться нужная температура, в результате чего помещенная в него еда и напитки не испортятся. Не разочарует и вместимость представленной модели, достигающая 45 литров. Термоконтейнер Biostal CB-45G-K, изготовленный из ударопрочного пластика, оснащен колесами и надежными складными ручками для удобства транспортировки. Пустой контейнер весит 5.6 кг. Размеры модели - 67x39.5x37.4 см (ширина, глубина и высота соответственно). Продолжительный срок службы контейнера обеспечивают крепкие замки и сливной клапан с винтовой пробкой.

Отзывы о товаре Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (45 л.) на колесах




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термобокс
Основной цвет
серый
Комплектация
термобокс, документация
Объем
45
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик
Материал изготовления внутреннего покрытия
пластик
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Продолжительность сохранения температуры
156
Габариты (ШxВxГ)
670х395х374 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Термоконтейнер Biostal CB-45G-K с оранжево-серой расцветкой корпуса станет надежным спутником любого заядлого путешественника. Поместив в него скоропортящиеся продукты питания и напитки, вы можете не беспокоиться об их сохранности в свежести. Благодаря двойной изоляции крышки и корпуса внутри этого контейнера будет поддерживаться нужная температура, в результате чего помещенная в него еда и напитки не испортятся. Не разочарует и вместимость представленной модели, достигающая 45 литров. Термоконтейнер Biostal CB-45G-K, изготовленный из ударопрочного пластика, оснащен колесами и надежными складными ручками для удобства транспортировки. Пустой контейнер весит 5.6 кг. Размеры модели - 67x39.5x37.4 см (ширина, глубина и высота соответственно). Продолжительный срок службы контейнера обеспечивают крепкие замки и сливной клапан с винтовой пробкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (45 л.) на колесах - стоимость товара 10280 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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