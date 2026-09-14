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Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (60 л.), бирюзовый/синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (60 л.), бирюзовый/синий

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Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (60 л.), бирюзовый/синий - фото 1
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (60 л.), бирюзовый/синий - фото 2
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (60 л.), бирюзовый/синий - фото 3
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (60 л.), бирюзовый/синий - фото 4
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (60 л.), бирюзовый/синий - фото 5
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (60 л.), бирюзовый/синий - фото 6
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (60 л.), бирюзовый/синий - фото 7
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (60 л.), бирюзовый/синий - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термобокс
Объем
60
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Продолжительность сохранения температуры
166
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (60 л.), бирюзовый/синий - фото 1
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (60 л.), бирюзовый/синий - фото 2
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (60 л.), бирюзовый/синий - фото 3
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (60 л.), бирюзовый/синий - фото 4
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (60 л.), бирюзовый/синий - фото 5
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (60 л.), бирюзовый/синий - фото 6
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (60 л.), бирюзовый/синий - фото 7
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (60 л.), бирюзовый/синий - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 890 руб. 
Начислим 175 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727228
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (60 л.), бирюзовый/синий
10 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термобокс
Основной цвет
синий
Объем
60
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик
Материал изготовления внутреннего покрытия
пластик
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Продолжительность сохранения температуры
166
Габариты (ШxВxГ)
612х422х395 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х42х40
Вес, кг.
3.8

Описание товара Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (60 л.), бирюзовый/синий

Термоконтейнер Biostal CB-60B – удобный и вместительный аксессуар с эргономичным прямоугольным корпусом серого цвета и яркими оранжевыми элементами. Изделие производится из ударопрочного пластика, радующего длительным сроком службы и легкостью. Этот материал надежно защищает находящиеся внутри продукты от влаги и пыли, но при этом не выделяет токсинов и неприятных запахов. Изделие Biostal CB-60B оснащено вместительным отсеком на 60 литров. Контейнер дополнен надежными защелками и небольшими удобными рукоятками, позволяющими брать его одному или двум людям с разных сторон. Изделие весит 4.8 кг, а его размеры составляют 61.2x42.2x39.5 см.

Отзывы о товаре Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (60 л.), бирюзовый/синий




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термобокс
Основной цвет
синий
Объем
60
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик
Материал изготовления внутреннего покрытия
пластик
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Продолжительность сохранения температуры
166
Габариты (ШxВxГ)
612х422х395 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Термоконтейнер Biostal CB-60B – удобный и вместительный аксессуар с эргономичным прямоугольным корпусом серого цвета и яркими оранжевыми элементами. Изделие производится из ударопрочного пластика, радующего длительным сроком службы и легкостью. Этот материал надежно защищает находящиеся внутри продукты от влаги и пыли, но при этом не выделяет токсинов и неприятных запахов. Изделие Biostal CB-60B оснащено вместительным отсеком на 60 литров. Контейнер дополнен надежными защелками и небольшими удобными рукоятками, позволяющими брать его одному или двум людям с разных сторон. Изделие весит 4.8 кг, а его размеры составляют 61.2x42.2x39.5 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (60 л.), бирюзовый/синий - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 10890 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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