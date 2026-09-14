Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (60 л.), бирюзовый/синий
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Характеристики
Тип товара
Термобокс
Объем
60
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Продолжительность сохранения температуры
166
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 890 руб.
В наличии
Код товара: 727228
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 890 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термобокс
Основной цвет
синий
Объем
60
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик
Материал изготовления внутреннего покрытия
пластик
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Продолжительность сохранения температуры
166
Габариты (ШxВxГ)
612х422х395 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х42х40
Вес, кг.
3.8
Описание товара Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (60 л.), бирюзовый/синий
Термоконтейнер Biostal CB-60B – удобный и вместительный аксессуар с эргономичным прямоугольным корпусом серого цвета и яркими оранжевыми элементами. Изделие производится из ударопрочного пластика, радующего длительным сроком службы и легкостью. Этот материал надежно защищает находящиеся внутри продукты от влаги и пыли, но при этом не выделяет токсинов и неприятных запахов. Изделие Biostal CB-60B оснащено вместительным отсеком на 60 литров. Контейнер дополнен надежными защелками и небольшими удобными рукоятками, позволяющими брать его одному или двум людям с разных сторон. Изделие весит 4.8 кг, а его размеры составляют 61.2x42.2x39.5 см.
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Бренд
Тип товара
Термобокс
Основной цвет
синий
Объем
60
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик
Материал изготовления внутреннего покрытия
пластик
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Продолжительность сохранения температуры
166
Габариты (ШxВxГ)
612х422х395 мм
Страна производитель
Китай
Термоконтейнер Biostal CB-60B – удобный и вместительный аксессуар с эргономичным прямоугольным корпусом серого цвета и яркими оранжевыми элементами. Изделие производится из ударопрочного пластика, радующего длительным сроком службы и легкостью. Этот материал надежно защищает находящиеся внутри продукты от влаги и пыли, но при этом не выделяет токсинов и неприятных запахов. Изделие Biostal CB-60B оснащено вместительным отсеком на 60 литров. Контейнер дополнен надежными защелками и небольшими удобными рукоятками, позволяющими брать его одному или двум людям с разных сторон. Изделие весит 4.8 кг, а его размеры составляют 61.2x42.2x39.5 см.
Смотрите также: Барбекю грили, Посуда для пикника, Термосумки и термобоксы
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Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (60 л.), бирюзовый/синий - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 10890 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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