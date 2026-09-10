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Контейнер изотермический Biostal CB-30G 30л серый/оранжевый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Контейнер изотермический Biostal CB-30G 30л серый/оранжевый

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Контейнер изотермический Biostal CB-30G 30л серый/оранжевый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Контейнеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
6 550 руб.  7 490 руб. 
Начислим 105 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 450382
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Контейнер изотермический Biostal CB-30G 30л серый/оранжевый
6 550 руб. -13%
7 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Контейнеры
Размеры в упаковке, см
50х35х32
Вес, кг.
3.3

Описание товара Контейнер изотермический Biostal CB-30G 30л серый/оранжевый

Термоконтейнер CB-30G объёмом 30 литров - это ваш незаменимый спутник в любом путешествии и не только. Двойная изоляция крышки и корпуса BTherm Plast позволяет не беспокоиться о сохранности нужной температуры внутри. Имеет ударопрочный корпус, надёжные складные ручки, сливной клапан с винтовой пробкой и продуманные замки. Подходит для хранения и транспортировки замороженных и охлаждённых продуктов: рыбы, мяса, кондитерских изделий, мороженого, фруктов и овощей, напитков, молочных продуктов и фармацевтических изделий. Производится из пластика разрешенного для применения в пищевой промышленности. Метод производства-воздушная формовка с двойными стенками, которые заполняются изоляционным наполнителем из вспененного полиуретана.

Отзывы о товаре Контейнер изотермический Biostal CB-30G 30л серый/оранжевый




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Контейнеры
Описание
Термоконтейнер CB-30G объёмом 30 литров - это ваш незаменимый спутник в любом путешествии и не только. Двойная изоляция крышки и корпуса BTherm Plast позволяет не беспокоиться о сохранности нужной температуры внутри. Имеет ударопрочный корпус, надёжные складные ручки, сливной клапан с винтовой пробкой и продуманные замки. Подходит для хранения и транспортировки замороженных и охлаждённых продуктов: рыбы, мяса, кондитерских изделий, мороженого, фруктов и овощей, напитков, молочных продуктов и фармацевтических изделий. Производится из пластика разрешенного для применения в пищевой промышленности. Метод производства-воздушная формовка с двойными стенками, которые заполняются изоляционным наполнителем из вспененного полиуретана.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Контейнер изотермический Biostal CB-30G 30л серый/оранжевый - по цене 6550 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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