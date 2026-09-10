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Контейнер изотермический Biostal CB-60G 60л серый/оранжевый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Контейнер изотермический Biostal CB-60G 60л серый/оранжевый

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Контейнер изотермический Biostal CB-60G 60л серый/оранжевый - фото 1
Контейнер изотермический Biostal CB-60G 60л серый/оранжевый - фото 2
Контейнер изотермический Biostal CB-60G 60л серый/оранжевый - фото 3
Контейнер изотермический Biostal CB-60G 60л серый/оранжевый - фото 4
Контейнер изотермический Biostal CB-60G 60л серый/оранжевый - фото 5
Контейнер изотермический Biostal CB-60G 60л серый/оранжевый - фото 6
Контейнер изотермический Biostal CB-60G 60л серый/оранжевый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объем
60
  • Контейнер изотермический Biostal CB-60G 60л серый/оранжевый - фото 1
  • Контейнер изотермический Biostal CB-60G 60л серый/оранжевый - фото 2
  • Контейнер изотермический Biostal CB-60G 60л серый/оранжевый - фото 3
  • Контейнер изотермический Biostal CB-60G 60л серый/оранжевый - фото 4
  • Контейнер изотермический Biostal CB-60G 60л серый/оранжевый - фото 5
  • Контейнер изотермический Biostal CB-60G 60л серый/оранжевый - фото 6
  • Контейнер изотермический Biostal CB-60G 60л серый/оранжевый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 890 руб. 
Начислим 175 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 450383
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Контейнер изотермический Biostal CB-60G 60л серый/оранжевый
10 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Основной цвет
черный
Комплектация
контейнер
Объем
60
Размеры в упаковке, см
61х43х40
Вес, кг.
4.8

Описание товара Контейнер изотермический Biostal CB-60G 60л серый/оранжевый

Контейнер изотермический Biostal CB-60G 60л серый/оранжевый

Отзывы о товаре Контейнер изотермический Biostal CB-60G 60л серый/оранжевый




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Основной цвет
черный
Комплектация
контейнер
Объем
60
Описание
Контейнер изотермический Biostal CB-60G 60л серый/оранжевый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Контейнер изотермический Biostal CB-60G 60л серый/оранжевый - стоимость товара 10890 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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