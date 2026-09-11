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Наушники CROWN MICRO CMBH-5050 Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники CROWN MICRO CMBH-5050 Silver

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Наушники CROWN MICRO CMBH-5050 Silver - фото 1
Наушники CROWN MICRO CMBH-5050 Silver - фото 2
Наушники CROWN MICRO CMBH-5050 Silver - фото 3
Наушники CROWN MICRO CMBH-5050 Silver - фото 4
Наушники CROWN MICRO CMBH-5050 Silver - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники CROWN MICRO CMBH-5050 Silver - фото 1
  • Наушники CROWN MICRO CMBH-5050 Silver - фото 2
  • Наушники CROWN MICRO CMBH-5050 Silver - фото 3
  • Наушники CROWN MICRO CMBH-5050 Silver - фото 4
  • Наушники CROWN MICRO CMBH-5050 Silver - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 572221
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Характеристики

Бренд
CROWN
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
250

Описание товара Наушники CROWN MICRO CMBH-5050 Silver

Беспроводные наушники с функцией колонок. Достаточно вывернуть чашки наушников наружу и они начнут работать в режиме стерео Bluetooth колонки. Мягкие амбушюры из экокожи обеспечивают удобство прослушивания музыки на протяжении многих часов. Модуль NFC предлагает быстрое сопряжение устройств. Подключиться к смартфону/планшету можно также проводным способом, используя комплектный AUX кабель. Помимо этого, встроенный плеер позволяет воспроизводить аудиофайлы напрямую с карты памяти microSD. Складная конструкция и текстильный чехол для удобства транспортировки.

Отзывы о товаре Наушники CROWN MICRO CMBH-5050 Silver




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Характеристики
Бренд
CROWN
Тип товара
Наушники
Описание
Беспроводные наушники с функцией колонок. Достаточно вывернуть чашки наушников наружу и они начнут работать в режиме стерео Bluetooth колонки. Мягкие амбушюры из экокожи обеспечивают удобство прослушивания музыки на протяжении многих часов. Модуль NFC предлагает быстрое сопряжение устройств. Подключиться к смартфону/планшету можно также проводным способом, используя комплектный AUX кабель. Помимо этого, встроенный плеер позволяет воспроизводить аудиофайлы напрямую с карты памяти microSD. Складная конструкция и текстильный чехол для удобства транспортировки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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