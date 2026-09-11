Наушники CROWN MICRO CMBH-5050 Silver
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 572221
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
250
Описание товара Наушники CROWN MICRO CMBH-5050 Silver
Беспроводные наушники с функцией колонок. Достаточно вывернуть чашки наушников наружу и они начнут работать в режиме стерео Bluetooth колонки. Мягкие амбушюры из экокожи обеспечивают удобство прослушивания музыки на протяжении многих часов. Модуль NFC предлагает быстрое сопряжение устройств. Подключиться к смартфону/планшету можно также проводным способом, используя комплектный AUX кабель. Помимо этого, встроенный плеер позволяет воспроизводить аудиофайлы напрямую с карты памяти microSD. Складная конструкция и текстильный чехол для удобства транспортировки.
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Беспроводные наушники с функцией колонок. Достаточно вывернуть чашки наушников наружу и они начнут работать в режиме стерео Bluetooth колонки. Мягкие амбушюры из экокожи обеспечивают удобство прослушивания музыки на протяжении многих часов. Модуль NFC предлагает быстрое сопряжение устройств. Подключиться к смартфону/планшету можно также проводным способом, используя комплектный AUX кабель. Помимо этого, встроенный плеер позволяет воспроизводить аудиофайлы напрямую с карты памяти microSD. Складная конструкция и текстильный чехол для удобства транспортировки.
Наушники CROWN MICRO CMBH-5050 Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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