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Микроволновая печь Galanz MOS-2004MW 20л. 700Вт белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Galanz MOS-2004MW 20л. 700Вт белая

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Микроволновая печь Galanz MOS-2004MW 20л. 700Вт белая - фото 1
Микроволновая печь Galanz MOS-2004MW 20л. 700Вт белая - фото 2
Микроволновая печь Galanz MOS-2004MW 20л. 700Вт белая - фото 3
Микроволновая печь Galanz MOS-2004MW 20л. 700Вт белая - фото 4
Микроволновая печь Galanz MOS-2004MW 20л. 700Вт белая - фото 5
Микроволновая печь Galanz MOS-2004MW 20л. 700Вт белая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Объем
20 л
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
белый
Управление
поворотные механические
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Galanz MOS-2004MW 20л. 700Вт белая - фото 1
  • Микроволновая печь Galanz MOS-2004MW 20л. 700Вт белая - фото 2
  • Микроволновая печь Galanz MOS-2004MW 20л. 700Вт белая - фото 3
  • Микроволновая печь Galanz MOS-2004MW 20л. 700Вт белая - фото 4
  • Микроволновая печь Galanz MOS-2004MW 20л. 700Вт белая - фото 5
  • Микроволновая печь Galanz MOS-2004MW 20л. 700Вт белая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571484
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Характеристики

Бренд
Galanz
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Прочее
регулировка мощности
Страна производства
Китай
Функции и особенности
разморозка
Объем
20 л
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
белый
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Управление
поворотные механические
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Комбинированные режимы
нет
Мощность гриля
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х51х33
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая печь Galanz MOS-2004MW 20л. 700Вт белая

Микроволновая печь Galanz MOS-2004MW имеет мощность 700 Вт, объем 20 литров. Отличается элегантным внешним видом, простотой и практичностью в обращении. Обладает традиционным функционалом, подходит для разогревания и разморозки пищи. Прочное внутренне покрытие легко очищается от остатков пищи. Навесная дверца открывается с помощью кнопки, а все параметры задаются при помощи механических переключателей. За счет таких простых решений освоить обращение с этой микроволновой печью сможет даже ребенок.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Galanz MOS-2004MW 20л. 700Вт белая




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Galanz
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Прочее
регулировка мощности
Страна производства
Китай
Функции и особенности
разморозка
Объем
20 л
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
белый
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Управление
поворотные механические
Развернуть
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Комбинированные режимы
нет
Мощность гриля
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Galanz MOS-2004MW имеет мощность 700 Вт, объем 20 литров. Отличается элегантным внешним видом, простотой и практичностью в обращении. Обладает традиционным функционалом, подходит для разогревания и разморозки пищи. Прочное внутренне покрытие легко очищается от остатков пищи. Навесная дверца открывается с помощью кнопки, а все параметры задаются при помощи механических переключателей. За счет таких простых решений освоить обращение с этой микроволновой печью сможет даже ребенок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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