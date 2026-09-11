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Электропила цепная DEKO DKEC16 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электропила цепная DEKO DKEC16

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Электропила цепная DEKO DKEC16 - фото 6
Электропила цепная DEKO DKEC16 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
2500
Количество звеньев цепи
59
Скорость вращения
4800 об/мин
  • Электропила цепная DEKO DKEC16 - фото 1
  • Электропила цепная DEKO DKEC16 - фото 2
  • Электропила цепная DEKO DKEC16 - фото 3
  • Электропила цепная DEKO DKEC16 - фото 4
  • Электропила цепная DEKO DKEC16 - фото 5
  • Электропила цепная DEKO DKEC16 - фото 6
  • Электропила цепная DEKO DKEC16 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
4 100 руб.  6 569 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568814
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип пилы
цепная
Модель
DKEC16
Мощность
2500
Комплектация
электропила цепная, тормоз цепи, цепь, пильная шина, руководство по эксплуатации, комплект угольных щеток, упаковка
Количество звеньев цепи
59
Шаг цепи
3/8
Скорость вращения
4800 об/мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х24х18
Вес, кг.
4.42

Описание товара Электропила цепная DEKO DKEC16

Электропила цепная DEKO DKEC16 используется для распиливания древесины, заготовки дров, обрезки сучьев, строительства и ремонта. Благодаря отсутствию токсичных выхлопов возможна работа в помещении. Дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват, а защитный щиток безопасность оператора.



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Отзывы о товаре Электропила цепная DEKO DKEC16




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип пилы
цепная
Модель
DKEC16
Мощность
2500
Комплектация
электропила цепная, тормоз цепи, цепь, пильная шина, руководство по эксплуатации, комплект угольных щеток, упаковка
Количество звеньев цепи
59
Шаг цепи
3/8
Скорость вращения
4800 об/мин
Страна производитель
Китай
Описание
Электропила цепная DEKO DKEC16 используется для распиливания древесины, заготовки дров, обрезки сучьев, строительства и ремонта. Благодаря отсутствию токсичных выхлопов возможна работа в помещении. Дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват, а защитный щиток безопасность оператора.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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