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Характеристики
Тип товара
Отпариватели
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 562988
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Описание товара Отпариватель ручной Kitfort КТ-9114
Ручной отпариватель КТ-9114 позволяет быстро погладить любые изделия из текстиля, осуществляет тщательный уход за одеждой, обивкой мебели, занавесками и даже игрушками - освежает их, дезинфицирует и избавляет от запаха!. Используйте устройство в любом положении для лучшего отпаривания! Вода из резервуара подаётся в бойлер помпой (водяным насосом), что позволяет отпаривать вещи не только вертикально, но и горизонтально. В режиме сухой глажки вы можете пользоваться отпаривателем как обычным утюгом и гладить любые вещи из текстиля. Во время глажки можно дополнительно включить подачу пара. Температура поверхности доходит до 120°С. После включения, спустя 15 секунд, вода нагреется и вы можете приступать к отпариванию вещи. Нажмите и удерживайте кнопку подачи пара - пар начнёт выходить из паровых сопел.
Ручной отпариватель КТ-9114 позволяет быстро погладить любые изделия из текстиля, осуществляет тщательный уход за одеждой, обивкой мебели, занавесками и даже игрушками - освежает их, дезинфицирует и избавляет от запаха!. Используйте устройство в любом положении для лучшего отпаривания! Вода из резервуара подаётся в бойлер помпой (водяным насосом), что позволяет отпаривать вещи не только вертикально, но и горизонтально. В режиме сухой глажки вы можете пользоваться отпаривателем как обычным утюгом и гладить любые вещи из текстиля. Во время глажки можно дополнительно включить подачу пара. Температура поверхности доходит до 120°С. После включения, спустя 15 секунд, вода нагреется и вы можете приступать к отпариванию вещи. Нажмите и удерживайте кнопку подачи пара - пар начнёт выходить из паровых сопел.
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