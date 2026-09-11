Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-006 (641225)
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Характеристики
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
прямой
Цвет
бежевый
Материал столешницы
лдсп
Материал основания
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 557546
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
прямой
Цвет
бежевый
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
лдсп
Материал основания
металл
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.26х1.26х0.77
Вес, кг.
14.71
Описание товара Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-006 (641225)
Компьютерный стол BRABIX — современное решение для тех, кто ценит стиль лофт и практичность. Прямоугольная форма стола и лаконичный бежевый цвет органично впишутся как в домашний кабинет, так и в офисное пространство. Надёжное металлическое основание придаёт конструкции устойчивость, а столешница из ЛДСП легко выдерживает ежедневные нагрузки. Регулировка высоты позволит индивидуально настроить рабочее место под себя — ваш комфорт на первом месте.
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Бренд
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
прямой
Цвет
бежевый
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
лдсп
Материал основания
металл
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Компьютерный стол BRABIX — современное решение для тех, кто ценит стиль лофт и практичность. Прямоугольная форма стола и лаконичный бежевый цвет органично впишутся как в домашний кабинет, так и в офисное пространство. Надёжное металлическое основание придаёт конструкции устойчивость, а столешница из ЛДСП легко выдерживает ежедневные нагрузки. Регулировка высоты позволит индивидуально настроить рабочее место под себя — ваш комфорт на первом месте.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, черные
Теги товара: в стиле лофт, с регулировкой высоты, на металлокаркасе, прямые
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, черные
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