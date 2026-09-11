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Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-006 (641225) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-006 (641225)

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Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-006 (641225) - фото 1
Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-006 (641225) - фото 2
Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-006 (641225) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
прямой
Цвет
бежевый
Материал столешницы
лдсп
Материал основания
металл
  • Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-006 (641225) - фото 1
  • Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-006 (641225) - фото 2
  • Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-006 (641225) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557546
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
прямой
Цвет
бежевый
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
лдсп
Материал основания
металл
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.26х1.26х0.77
Вес, кг.
14.71

Описание товара Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-006 (641225)

Компьютерный стол BRABIX — современное решение для тех, кто ценит стиль лофт и практичность. Прямоугольная форма стола и лаконичный бежевый цвет органично впишутся как в домашний кабинет, так и в офисное пространство. Надёжное металлическое основание придаёт конструкции устойчивость, а столешница из ЛДСП легко выдерживает ежедневные нагрузки. Регулировка высоты позволит индивидуально настроить рабочее место под себя — ваш комфорт на первом месте.

Отзывы о товаре Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-006 (641225)




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Стол
Стиль
лофт
Тип стола
прямой
Цвет
бежевый
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
лдсп
Материал основания
металл
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерный стол BRABIX — современное решение для тех, кто ценит стиль лофт и практичность. Прямоугольная форма стола и лаконичный бежевый цвет органично впишутся как в домашний кабинет, так и в офисное пространство. Надёжное металлическое основание придаёт конструкции устойчивость, а столешница из ЛДСП легко выдерживает ежедневные нагрузки. Регулировка высоты позволит индивидуально настроить рабочее место под себя — ваш комфорт на первом месте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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