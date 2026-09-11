Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Стол компьютерный
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 557520
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Описание товара Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-002 (641213)
LOFT CD-002 от бренда BRABIX - компактный, складной стол на металлокаркасе с крышкой из МДФ в стиле лофт, подойдет для любого интерьера, а возможность легко сложить и убрать - сделают этот предмет мебели незаменимым. Материал столешницы - МДФ с устойчивым к повреждениям и влаге ПВХ-покрытием. Опоры стола выполнены из металла с матовым покрытием и сечением 23х13 мм - надежная, безопасная и долговечная конструкция. Ножки стола оснащены пластиковыми накладками, которые защищают пол от повреждений. Функциональность стола обеспечивается легкой сборкой, просто приподнимите столешницу и сложите раму. Оптимальные габариты BRABIX LOFT CD-002 подходят даже для небольших помещений. Стол выдерживает нагрузку до 40 кг. Лёгкая сборка, функциональность, лаконичный, современный дизайн и компактный размер по разумной цене - это безусловные преимущества стола BRABIX LOFT CD-002.
LOFT CD-002 от бренда BRABIX - компактный, складной стол на металлокаркасе с крышкой из МДФ в стиле лофт, подойдет для любого интерьера, а возможность легко сложить и убрать - сделают этот предмет мебели незаменимым. Материал столешницы - МДФ с устойчивым к повреждениям и влаге ПВХ-покрытием. Опоры стола выполнены из металла с матовым покрытием и сечением 23х13 мм - надежная, безопасная и долговечная конструкция. Ножки стола оснащены пластиковыми накладками, которые защищают пол от повреждений. Функциональность стола обеспечивается легкой сборкой, просто приподнимите столешницу и сложите раму. Оптимальные габариты BRABIX LOFT CD-002 подходят даже для небольших помещений. Стол выдерживает нагрузку до 40 кг. Лёгкая сборка, функциональность, лаконичный, современный дизайн и компактный размер по разумной цене - это безусловные преимущества стола BRABIX LOFT CD-002.
Стол на металлокаркасе BRABIX LOFT CD-002 (641213) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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