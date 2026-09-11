Корпус Accord ACC-261B черный
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Характеристики
Описание товара Корпус Accord ACC-261B черный
Корпус Accord ACC-261B [ACC-261B] с исполнением в черном цвете имеет соответствующие форм-фактору Mini-Tower габариты. В компактном корпусе, собранном из металлических листов толщиной 0.45 мм, можно собрать офисную машину или домашнюю станцию со всеми приоритетными компонентами. Материнская плата Micro-ATX монтируется внутри этой модели в вертикальном положении. Корпус системного блока Accord ACC-261B [ACC-261B] не имеет в изначальной комплектации блока питания ATX и предлагает для его монтажа отсек в верхней части. Благодаря корпусным вентиляторам размерами 1x 92 мм и 1x 80 мм достигается отвод тепла, выделяемого модулями сборки. В боковых панелях предусмотрены окна для монтажа дополнительных средств охлаждения.
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