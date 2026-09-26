Мясорубка Starwind SMG-5550 1900Вт белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 539283
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
33х33х27
Вес, кг.
5
Описание товара Мясорубка Starwind SMG-5550 1900Вт белый
Мясорубка Starwind SMG-5550 является истинным помощником на вашей кухне, она справится с разноплановыми задачами в сжатые сроки. Модель имеет широкий функционал, способна перемалывать мясо и овощи, натирать и шинковать различные продукты питания. Выполнена бытовая техника в классическом белом цвете. Мощность мясорубки составляет порядка 1900 Ватт при блокировке вала, предусмотрен лишь один режим работы. Здесь есть функция реверса, защита мотора от перегрузки. Изготовлены корпус и лоток мясорубки на основе прочного пластика, в комплекте поставляется множество насадок.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические, пластиковые
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Мясорубка Starwind SMG-5550 является истинным помощником на вашей кухне, она справится с разноплановыми задачами в сжатые сроки. Модель имеет широкий функционал, способна перемалывать мясо и овощи, натирать и шинковать различные продукты питания. Выполнена бытовая техника в классическом белом цвете. Мощность мясорубки составляет порядка 1900 Ватт при блокировке вала, предусмотрен лишь один режим работы. Здесь есть функция реверса, защита мотора от перегрузки. Изготовлены корпус и лоток мясорубки на основе прочного пластика, в комплекте поставляется множество насадок.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические, пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические, пластиковые
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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