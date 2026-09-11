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Бинокль Discovery Basics BBС 8x21 Gravity купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Discovery Basics BBС 8x21 Gravity

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Бинокль Discovery Basics BBС 8x21 Gravity - фото 1
Бинокль Discovery Basics BBС 8x21 Gravity - фото 2
Бинокль Discovery Basics BBС 8x21 Gravity - фото 3
Бинокль Discovery Basics BBС 8x21 Gravity - фото 4
Бинокль Discovery Basics BBС 8x21 Gravity - фото 5
Бинокль Discovery Basics BBС 8x21 Gravity - фото 6
Бинокль Discovery Basics BBС 8x21 Gravity - фото 7
Бинокль Discovery Basics BBС 8x21 Gravity - фото 8
Бинокль Discovery Basics BBС 8x21 Gravity - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
21
Регулировка расстояния между зрачками
да
  • Бинокль Discovery Basics BBС 8x21 Gravity - фото 1
  • Бинокль Discovery Basics BBС 8x21 Gravity - фото 2
  • Бинокль Discovery Basics BBС 8x21 Gravity - фото 3
  • Бинокль Discovery Basics BBС 8x21 Gravity - фото 4
  • Бинокль Discovery Basics BBС 8x21 Gravity - фото 5
  • Бинокль Discovery Basics BBС 8x21 Gravity - фото 6
  • Бинокль Discovery Basics BBС 8x21 Gravity - фото 7
  • Бинокль Discovery Basics BBС 8x21 Gravity - фото 8
  • Бинокль Discovery Basics BBС 8x21 Gravity - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538474
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Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
21
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х5
Вес, г.
220

Описание товара Бинокль Discovery Basics BBС 8x21 Gravity

Бинокль Discovery Basics BBС 8x21 – приятная внешне и сбалансированная по возможностям модель для дневных наблюдений. Дает 8-кратное увеличение, обеспечивает хороший обзор, надежно лежит в руках, обладает малыми размерами и весом. С этим биноклем удобно путешествовать, ходить в походы, гулять в парке и на природе.

Отзывы о товаре Бинокль Discovery Basics BBС 8x21 Gravity




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Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
21
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Discovery Basics BBС 8x21 – приятная внешне и сбалансированная по возможностям модель для дневных наблюдений. Дает 8-кратное увеличение, обеспечивает хороший обзор, надежно лежит в руках, обладает малыми размерами и весом. С этим биноклем удобно путешествовать, ходить в походы, гулять в парке и на природе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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