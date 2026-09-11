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Бинокль Discovery Basics BB 8x21 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Discovery Basics BB 8x21

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Бинокль Discovery Basics BB 8x21 - фото 4
Бинокль Discovery Basics BB 8x21 - фото 5
Бинокль Discovery Basics BB 8x21 - фото 6
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Бинокль Discovery Basics BB 8x21 - фото 8
Бинокль Discovery Basics BB 8x21 - фото 9
Бинокль Discovery Basics BB 8x21 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
21
Регулировка расстояния между зрачками
да
  • Бинокль Discovery Basics BB 8x21 - фото 1
  • Бинокль Discovery Basics BB 8x21 - фото 2
  • Бинокль Discovery Basics BB 8x21 - фото 3
  • Бинокль Discovery Basics BB 8x21 - фото 4
  • Бинокль Discovery Basics BB 8x21 - фото 5
  • Бинокль Discovery Basics BB 8x21 - фото 6
  • Бинокль Discovery Basics BB 8x21 - фото 7
  • Бинокль Discovery Basics BB 8x21 - фото 8
  • Бинокль Discovery Basics BB 8x21 - фото 9
  • Бинокль Discovery Basics BB 8x21 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538473
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Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
21
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х5
Вес, г.
175

Описание товара Бинокль Discovery Basics BB 8x21

Бинокль Discovery Basics BB 8x21 создан специально для тех, кто всегда в движении. Легкий и небольшой, этот оптический прибор сможет путешествовать с вами везде и не будет обременять в дороге. При этом оптических возможностей хватит для наблюдения за дикими животными с безопасного расстояния, изучения повадок птиц, рассматривания сильно удаленных объектов. Также бинокль удобно использовать для наблюдения за спортсменами или быстро движущимся транспортом на стадионе. В основе оптической схемы лежат roof-призмы, увеличение бинокля составляет 8 крат. Установка на штатив необязательна, так как передаваемая картинка стабильна, дрожания не наблюдается. Поле зрения широкое, позволяющее окидывать одним взглядом протяженные области. Регулировка резкости реализована классическим образом – настройка производится при помощи центрального барабана.

Отзывы о товаре Бинокль Discovery Basics BB 8x21




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Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
21
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Discovery Basics BB 8x21 создан специально для тех, кто всегда в движении. Легкий и небольшой, этот оптический прибор сможет путешествовать с вами везде и не будет обременять в дороге. При этом оптических возможностей хватит для наблюдения за дикими животными с безопасного расстояния, изучения повадок птиц, рассматривания сильно удаленных объектов. Также бинокль удобно использовать для наблюдения за спортсменами или быстро движущимся транспортом на стадионе. В основе оптической схемы лежат roof-призмы, увеличение бинокля составляет 8 крат. Установка на штатив необязательна, так как передаваемая картинка стабильна, дрожания не наблюдается. Поле зрения широкое, позволяющее окидывать одним взглядом протяженные области. Регулировка резкости реализована классическим образом – настройка производится при помощи центрального барабана.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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