Бинокль Discovery Basics BB 8x21
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Бинокль Discovery Basics BB 8x21
Бинокль Discovery Basics BB 8x21 создан специально для тех, кто всегда в движении. Легкий и небольшой, этот оптический прибор сможет путешествовать с вами везде и не будет обременять в дороге. При этом оптических возможностей хватит для наблюдения за дикими животными с безопасного расстояния, изучения повадок птиц, рассматривания сильно удаленных объектов. Также бинокль удобно использовать для наблюдения за спортсменами или быстро движущимся транспортом на стадионе. В основе оптической схемы лежат roof-призмы, увеличение бинокля составляет 8 крат. Установка на штатив необязательна, так как передаваемая картинка стабильна, дрожания не наблюдается. Поле зрения широкое, позволяющее окидывать одним взглядом протяженные области. Регулировка резкости реализована классическим образом – настройка производится при помощи центрального барабана.
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