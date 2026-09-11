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Бинокль Зенит 70 лет 2x25, портативный складной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Зенит 70 лет 2x25, портативный складной

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Бинокль Зенит 70 лет 2x25, портативный складной - фото 1
Бинокль Зенит 70 лет 2x25, портативный складной - фото 2
Бинокль Зенит 70 лет 2x25, портативный складной - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
  • Бинокль Зенит 70 лет 2x25, портативный складной - фото 1
  • Бинокль Зенит 70 лет 2x25, портативный складной - фото 2
  • Бинокль Зенит 70 лет 2x25, портативный складной - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538471
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Характеристики

Бренд
Зенит
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х2
Вес, г.
160

Описание товара Бинокль Зенит 70 лет 2x25, портативный складной

Портативный складной бинокль "Зенит 70 лет" 2x25 миниатюрный оптический помощник для посещения театров, музеев, выставок. Он выпущен к 70-летию Красногорского завода им. С. А. Зверева и украшен соответствующим логотипом. Плоский пластиковый корпус бинокля складывается и легко помещается на ладони. Он обладает рекордно малой толщиной всего 13 миллиметров. Такой прибор можно захватить с собой в любой сумочке и даже кармане рубашки. Оптика бинокля "Зенит 70 лет" 2x25 построена на классической галилеевской схеме. В приборе реализована система свободной фокусировки, поэтому он не нуждается в фокусировочном барабане и кольце подстройки диоптрий. Изучать происходящее на сцене можно на 2-кратном увеличении. Среди преимуществ бинокля широкое поле зрения и низкая цена. Основные особенности: недорогой бинокль на галилеевской схеме, 2-кратное увеличение, объективы диаметром 25 миллиметров, плоский и легкий сверхкомпактный корпус, широкое поле зрения, Free Focus.

Отзывы о товаре Бинокль Зенит 70 лет 2x25, портативный складной




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Характеристики
Бренд
Зенит
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Описание
Портативный складной бинокль "Зенит 70 лет" 2x25 миниатюрный оптический помощник для посещения театров, музеев, выставок. Он выпущен к 70-летию Красногорского завода им. С. А. Зверева и украшен соответствующим логотипом. Плоский пластиковый корпус бинокля складывается и легко помещается на ладони. Он обладает рекордно малой толщиной всего 13 миллиметров. Такой прибор можно захватить с собой в любой сумочке и даже кармане рубашки. Оптика бинокля "Зенит 70 лет" 2x25 построена на классической галилеевской схеме. В приборе реализована система свободной фокусировки, поэтому он не нуждается в фокусировочном барабане и кольце подстройки диоптрий. Изучать происходящее на сцене можно на 2-кратном увеличении. Среди преимуществ бинокля широкое поле зрения и низкая цена. Основные особенности: недорогой бинокль на галилеевской схеме, 2-кратное увеличение, объективы диаметром 25 миллиметров, плоский и легкий сверхкомпактный корпус, широкое поле зрения, Free Focus.
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