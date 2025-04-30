Пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner mini (BHR5156EU)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner mini (BHR5156EU)
Пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini – компактный и производительный помощник в уборке определенных зон. Бесщеточный двигатель отличается высокой мощностью и надежностью. Мощность всасывания на уровне значения 13000 Па гарантирует качественные результаты очистки поверхностей от пыли и мусора. Пылесборник емкостью 0.1 л легко снимается нажатием кнопки для быстрой очистки. Из других особенностей отмечаются фильтр тонкой очистки воздуха и наличие 2 режимов работы. В комплекте поставляются 2 сменные насадки: щелевая и для мебели. Встроенный аккумулятор гарантирует в пределах 30 минут автономной работы Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini. Зарядное устройство входит в комплект и позволяет восстанавливать энергоресурс за короткое время.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Достоинства:
Комментарий:
Классный компактный пылесос.
Достоинства:
Комментарий:
Просто супер удобная вещь для быстрой уборки поверхностей. Приятно пользоваться, удобно обслуживать. Использую для уборки в автомобиле.
Достоинства:
Комментарий:
Дизайн хорош, удобно пользоваться. Из минусов короткое время работы и долго заряжать
Достоинства:
Комментарий:
маленький но мощный. со своей задачей справляется на ура.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылесос, подходит для маленьких уборок. В целом, для поддержания чистоты сойдет. Но не ждите от него чудес в плане времени работы и мощности всасывания.
Достоинства:
Комментарий:
Маленький и функциональный. Классно, что фильтр удобно достаётся, его можно промыть, просушить и снова пользоваться.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ручной пылесос! Все качественно и приятно как все приборы этого производителя
Отзывы о товаре Пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner mini (BHR5156EU)
Достоинства:
Комментарий:
Классный компактный пылесос.
Достоинства:
Комментарий:
Просто супер удобная вещь для быстрой уборки поверхностей. Приятно пользоваться, удобно обслуживать. Использую для уборки в автомобиле.
Достоинства:
Комментарий:
Дизайн хорош, удобно пользоваться. Из минусов короткое время работы и долго заряжать
Достоинства:
Комментарий:
маленький но мощный. со своей задачей справляется на ура.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылесос, подходит для маленьких уборок. В целом, для поддержания чистоты сойдет. Но не ждите от него чудес в плане времени работы и мощности всасывания.
Достоинства:
Комментарий:
Маленький и функциональный. Классно, что фильтр удобно достаётся, его можно промыть, просушить и снова пользоваться.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ручной пылесос! Все качественно и приятно как все приборы этого производителя