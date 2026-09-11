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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B660
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 533059
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S/PDIF (оптический), RJ-45, DisplayPort, HDMI, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 4 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, 2.5 Gigabit Ethernet (100/1000/2500 Мбит/с)
Размеры в упаковке, см
30х30х10
Вес, кг.
1.6
Описание товара Материнская плата Asus Tuf Gaming B660M-PLUS WIFI
При построении ПК с использованием материнской платы серии TUF Gaming вы также получаете преимущества альянса TUF Gaming Alliance, в рамках которого компания ASUS сотрудничает с надежными отраслевыми партнерами с целью обеспечить легкость сборки, гарантированную совместимость компонентов и дополнительную эстетику готового решения. Обновленная подсистема питания и совместимость с различными системами охлаждения с учетом потребностей процессоров Intel 12-го поколения, поддержка высокоскоростной памяти и супербыстрых накопителей – материнская плата TUF GAMING станет идеальным фундаментом для сборки компьютера с многоядерным процессором Intel.
S/PDIF (оптический), RJ-45, DisplayPort, HDMI, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 4 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, 2.5 Gigabit Ethernet (100/1000/2500 Мбит/с)
Описание
При построении ПК с использованием материнской платы серии TUF Gaming вы также получаете преимущества альянса TUF Gaming Alliance, в рамках которого компания ASUS сотрудничает с надежными отраслевыми партнерами с целью обеспечить легкость сборки, гарантированную совместимость компонентов и дополнительную эстетику готового решения. Обновленная подсистема питания и совместимость с различными системами охлаждения с учетом потребностей процессоров Intel 12-го поколения, поддержка высокоскоростной памяти и супербыстрых накопителей – материнская плата TUF GAMING станет идеальным фундаментом для сборки компьютера с многоядерным процессором Intel.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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