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Материнская плата Asus Tuf Gaming B660M-PLUS WIFI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus Tuf Gaming B660M-PLUS WIFI

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Материнская плата Asus Tuf Gaming B660M-PLUS WIFI - фото 1
Материнская плата Asus Tuf Gaming B660M-PLUS WIFI - фото 2
Материнская плата Asus Tuf Gaming B660M-PLUS WIFI - фото 3
Материнская плата Asus Tuf Gaming B660M-PLUS WIFI - фото 4
Материнская плата Asus Tuf Gaming B660M-PLUS WIFI - фото 5
Материнская плата Asus Tuf Gaming B660M-PLUS WIFI - фото 6
Материнская плата Asus Tuf Gaming B660M-PLUS WIFI - фото 7
Материнская плата Asus Tuf Gaming B660M-PLUS WIFI - фото 8
Материнская плата Asus Tuf Gaming B660M-PLUS WIFI - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B660
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
  • Материнская плата Asus Tuf Gaming B660M-PLUS WIFI - фото 1
  • Материнская плата Asus Tuf Gaming B660M-PLUS WIFI - фото 2
  • Материнская плата Asus Tuf Gaming B660M-PLUS WIFI - фото 3
  • Материнская плата Asus Tuf Gaming B660M-PLUS WIFI - фото 4
  • Материнская плата Asus Tuf Gaming B660M-PLUS WIFI - фото 5
  • Материнская плата Asus Tuf Gaming B660M-PLUS WIFI - фото 6
  • Материнская плата Asus Tuf Gaming B660M-PLUS WIFI - фото 7
  • Материнская плата Asus Tuf Gaming B660M-PLUS WIFI - фото 8
  • Материнская плата Asus Tuf Gaming B660M-PLUS WIFI - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 533059
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B660
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
6000 МГц
Wi-Fi
да
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
S/PDIF (оптический), RJ-45, DisplayPort, HDMI, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 4 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, 2.5 Gigabit Ethernet (100/1000/2500 Мбит/с)
Размеры в упаковке, см
30х30х10
Вес, кг.
1.6

Описание товара Материнская плата Asus Tuf Gaming B660M-PLUS WIFI

При построении ПК с использованием материнской платы серии TUF Gaming вы также получаете преимущества альянса TUF Gaming Alliance, в рамках которого компания ASUS сотрудничает с надежными отраслевыми партнерами с целью обеспечить легкость сборки, гарантированную совместимость компонентов и дополнительную эстетику готового решения. Обновленная подсистема питания и совместимость с различными системами охлаждения с учетом потребностей процессоров Intel 12-го поколения, поддержка высокоскоростной памяти и супербыстрых накопителей – материнская плата TUF GAMING станет идеальным фундаментом для сборки компьютера с многоядерным процессором Intel.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus Tuf Gaming B660M-PLUS WIFI




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B660
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
6000 МГц
Wi-Fi
да
Развернуть
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
S/PDIF (оптический), RJ-45, DisplayPort, HDMI, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 4 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, 2.5 Gigabit Ethernet (100/1000/2500 Мбит/с)
Описание
При построении ПК с использованием материнской платы серии TUF Gaming вы также получаете преимущества альянса TUF Gaming Alliance, в рамках которого компания ASUS сотрудничает с надежными отраслевыми партнерами с целью обеспечить легкость сборки, гарантированную совместимость компонентов и дополнительную эстетику готового решения. Обновленная подсистема питания и совместимость с различными системами охлаждения с учетом потребностей процессоров Intel 12-го поколения, поддержка высокоскоростной памяти и супербыстрых накопителей – материнская плата TUF GAMING станет идеальным фундаментом для сборки компьютера с многоядерным процессором Intel.


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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