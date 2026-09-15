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Тепловентилятор Engy PTC-321 красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тепловентилятор Engy PTC-321 красный

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Тепловентилятор Engy PTC-321 красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 060 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 531840
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Тепловентилятор Engy PTC-321 красный
2 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Engy
Тип товара
Тепловентиляторы
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.19

Описание товара Тепловентилятор Engy PTC-321 красный

Тепловентилятор Engy PTC-321 красный 102982 представляет собой небольшой прибор для дополнительного обогрева помещения. Небольшой уровень шума не отвлекает от работы и позволяет использовать устройство во время отдыха. Корпус тепловентилятора оснащен удобным механическим регулятором мощностей.

Отзывы о товаре Тепловентилятор Engy PTC-321 красный




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Характеристики
Бренд
Engy
Тип товара
Тепловентиляторы
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловентилятор Engy PTC-321 красный 102982 представляет собой небольшой прибор для дополнительного обогрева помещения. Небольшой уровень шума не отвлекает от работы и позволяет использовать устройство во время отдыха. Корпус тепловентилятора оснащен удобным механическим регулятором мощностей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тепловентилятор Engy PTC-321 красный - купить по цене 2060 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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