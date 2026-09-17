Тепловентилятор STEHER SVK-2000, 2 кВт, металло-керамический нагревательный элемент
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 110 руб.
В наличии
Код товара: 741698
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 110 руб.
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Характеристики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х18
Вес, кг.
1.68
Описание товара Тепловентилятор STEHER SVK-2000, 2 кВт, металло-керамический нагревательный элемент
Тепловентилятор STEHER 2 квт, металло-керамический нагревательный элемент SVK-2000 оснащен высокоэффективным металлокерамическим нагревательным элементом 2000 Вт. Тепловентилятор отличается пониженным уровнем шума в процессе работы, что делает его использование максимально комфортным. Режим вентиляции без обогрева позволяет использовать прибор и летом в качестве обычного вентилятора. Возможность регулирования, как мощности, так и температуры нагрева воздуха позволяет создать наиболее комфортный микроклимат в помещении.
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Тепловентилятор STEHER 2 квт, металло-керамический нагревательный элемент SVK-2000 оснащен высокоэффективным металлокерамическим нагревательным элементом 2000 Вт. Тепловентилятор отличается пониженным уровнем шума в процессе работы, что делает его использование максимально комфортным. Режим вентиляции без обогрева позволяет использовать прибор и летом в качестве обычного вентилятора. Возможность регулирования, как мощности, так и температуры нагрева воздуха позволяет создать наиболее комфортный микроклимат в помещении.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, керамические, 2 квт, с термостатом, напольные керамические, для гаража, 220 в
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, керамические, 2 квт, с термостатом, напольные керамические, для гаража, 220 в
Тепловентилятор STEHER SVK-2000, 2 кВт, металло-керамический нагревательный элемент - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2110 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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