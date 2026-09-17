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Тепловентилятор STEHER SVK-2000T, 2 кВт, металло-керамический нагревательный элемент, автоповорот купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тепловентилятор STEHER SVK-2000T, 2 кВт, металло-керамический нагревательный элемент, автоповорот

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Тепловентилятор STEHER SVK-2000T, 2 кВт, металло-керамический нагревательный элемент, автоповорот - фото 1
Тепловентилятор STEHER SVK-2000T, 2 кВт, металло-керамический нагревательный элемент, автоповорот - фото 2
Тепловентилятор STEHER SVK-2000T, 2 кВт, металло-керамический нагревательный элемент, автоповорот - фото 3
Тепловентилятор STEHER SVK-2000T, 2 кВт, металло-керамический нагревательный элемент, автоповорот - фото 4
Тепловентилятор STEHER SVK-2000T, 2 кВт, металло-керамический нагревательный элемент, автоповорот - фото 5
Тепловентилятор STEHER SVK-2000T, 2 кВт, металло-керамический нагревательный элемент, автоповорот - фото 6
Тепловентилятор STEHER SVK-2000T, 2 кВт, металло-керамический нагревательный элемент, автоповорот - фото 7
Тепловентилятор STEHER SVK-2000T, 2 кВт, металло-керамический нагревательный элемент, автоповорот - фото 8
Тепловентилятор STEHER SVK-2000T, 2 кВт, металло-керамический нагревательный элемент, автоповорот - фото 9
Тепловентилятор STEHER SVK-2000T, 2 кВт, металло-керамический нагревательный элемент, автоповорот - фото 10
Тепловентилятор STEHER SVK-2000T, 2 кВт, металло-керамический нагревательный элемент, автоповорот - фото 11
Тепловентилятор STEHER SVK-2000T, 2 кВт, металло-керамический нагревательный элемент, автоповорот - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
металло - керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
  • Тепловентилятор STEHER SVK-2000T, 2 кВт, металло-керамический нагревательный элемент, автоповорот - фото 1
  • Тепловентилятор STEHER SVK-2000T, 2 кВт, металло-керамический нагревательный элемент, автоповорот - фото 2
  • Тепловентилятор STEHER SVK-2000T, 2 кВт, металло-керамический нагревательный элемент, автоповорот - фото 3
  • Тепловентилятор STEHER SVK-2000T, 2 кВт, металло-керамический нагревательный элемент, автоповорот - фото 4
  • Тепловентилятор STEHER SVK-2000T, 2 кВт, металло-керамический нагревательный элемент, автоповорот - фото 5
  • Тепловентилятор STEHER SVK-2000T, 2 кВт, металло-керамический нагревательный элемент, автоповорот - фото 6
  • Тепловентилятор STEHER SVK-2000T, 2 кВт, металло-керамический нагревательный элемент, автоповорот - фото 7
  • Тепловентилятор STEHER SVK-2000T, 2 кВт, металло-керамический нагревательный элемент, автоповорот - фото 8
  • Тепловентилятор STEHER SVK-2000T, 2 кВт, металло-керамический нагревательный элемент, автоповорот - фото 9
  • Тепловентилятор STEHER SVK-2000T, 2 кВт, металло-керамический нагревательный элемент, автоповорот - фото 10
  • Тепловентилятор STEHER SVK-2000T, 2 кВт, металло-керамический нагревательный элемент, автоповорот - фото 11
  • Тепловентилятор STEHER SVK-2000T, 2 кВт, металло-керамический нагревательный элемент, автоповорот - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741699
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тепловентилятор STEHER SVK-2000T, 2 кВт, металло-керамический нагревательный элемент, автоповорот
2 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
металло - керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
220 В
Термостат
да
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х20х19
Вес, кг.
1.93

Описание товара Тепловентилятор STEHER SVK-2000T, 2 кВт, металло-керамический нагревательный элемент, автоповорот

Тепловентилятор STEHER 2 квт, металло-керамический нагревательный элемент, автоповорот SVK-2000T оснащен высокоэффективным металлокерамическим нагревательным элементом 2000 Вт. Тепловентилятор отличается пониженным уровнем шума в процессе работы, что делает его использование максимально комфортным. Режим вентиляции без обогрева позволяет использовать прибор и летом в качестве обычного вентилятора. Возможность регулирования, как мощности, так и температуры нагрева воздуха позволяет создать наиболее комфортный микроклимат в помещении.

Отзывы о товаре Тепловентилятор STEHER SVK-2000T, 2 кВт, металло-керамический нагревательный элемент, автоповорот




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
металло - керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
220 В
Термостат
да
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловентилятор STEHER 2 квт, металло-керамический нагревательный элемент, автоповорот SVK-2000T оснащен высокоэффективным металлокерамическим нагревательным элементом 2000 Вт. Тепловентилятор отличается пониженным уровнем шума в процессе работы, что делает его использование максимально комфортным. Режим вентиляции без обогрева позволяет использовать прибор и летом в качестве обычного вентилятора. Возможность регулирования, как мощности, так и температуры нагрева воздуха позволяет создать наиболее комфортный микроклимат в помещении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тепловентилятор STEHER SVK-2000T, 2 кВт, металло-керамический нагревательный элемент, автоповорот – стоимость товара 2390 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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