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Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж

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Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж - фото 1
Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж - фото 2
Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж - фото 3
Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж - фото 4
Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж - фото 5
Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж - фото 6
Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж - фото 7
Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж - фото 8
Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж - фото 9
Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж - фото 10
Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж - фото 11
Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж - фото 12
Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж - фото 13
Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж - фото 14
Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж - фото 15
Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж - фото 16
Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж - фото 17
Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж - фото 18
Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
  • Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж - фото 1
  • Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж - фото 2
  • Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж - фото 3
  • Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж - фото 4
  • Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж - фото 5
  • Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж - фото 6
  • Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж - фото 7
  • Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж - фото 8
  • Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж - фото 9
  • Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж - фото 10
  • Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж - фото 11
  • Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж - фото 12
  • Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж - фото 13
  • Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж - фото 14
  • Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж - фото 15
  • Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж - фото 16
  • Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж - фото 17
  • Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж - фото 18
  • Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 120 руб. 
Начислим 82 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748025
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж
5 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
230 В
Термостат
да
Управление
сенсорное
Таймер
да
Комплектация
Тепловентилятор - 1 штПульт ДУ - 1 штБатарея для пульта CR2025 - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х21
Вес, кг.
2.07

Описание товара Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж

Тепловентилятор Denzel DTFC-2000X 96426 мощностью 2 кВт, с керамическим нагревательным элементом, пультом и динамиком, с функцией вращения и возможностью подключения по Wi-Fi, имеет 3 режима работы. Предназначен для обогрева и вентилирования бытовых помещений площадью до 20 м2. Позволяет поддерживать комфортный климатический режим в любое время года. Способен работать в режиме вентиляции, обогрева теплым (1000 Вт) и горячим воздухом (2000 Вт). В комплект поставки входит пульт дистанционного управления. Также можно подключить тепловентилятор к сети Интернет и управлять им из любой точки мира при помощи телефона или планшета с установленным приложением.

Преимущества

Отзывы о товаре Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
20
Напряжение
230 В
Термостат
да
Управление
сенсорное
Таймер
да
Комплектация
Тепловентилятор - 1 штПульт ДУ - 1 штБатарея для пульта CR2025 - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Тепловентилятор Denzel DTFC-2000X 96426 мощностью 2 кВт, с керамическим нагревательным элементом, пультом и динамиком, с функцией вращения и возможностью подключения по Wi-Fi, имеет 3 режима работы. Предназначен для обогрева и вентилирования бытовых помещений площадью до 20 м2. Позволяет поддерживать комфортный климатический режим в любое время года. Способен работать в режиме вентиляции, обогрева теплым (1000 Вт) и горячим воздухом (2000 Вт). В комплект поставки входит пульт дистанционного управления. Также можно подключить тепловентилятор к сети Интернет и управлять им из любой точки мира при помощи телефона или планшета с установленным приложением.

Преимущества

  • Подключение по Wi-Fi — управлять моделью DTFC-2000X можно дистанционно через приложение Smart life (в том числе устанавливать время работы).
  • Встроенный динамик — вы можете включать любимые треки через соединение Bluetooth.
  • Точная настройка — цифровой терморегулятор позволяет установить необходимую температуру.
  • Режим осцилляции — данная функция позволяет менять угол направленности воздушного потока до 70° для равномерного прогрева помещения.
  • Удобный контроль работы — в верхней части корпуса расположена интуитивно понятная панель управления с LED-дисплеем и световой индикацией выбранного режима.
  • Таймер — можно установить время до окончания работы, а при настройке через приложение — выбрать, в какой день и в какое время устройство включится или выключится.
  • Комфортный микроклимат — керамический нагревательный элемент не выделяет вредных веществ, не сжигает пыль и не пересушивает воздух.
  • Безопасность — термозащита снижает риск возникновения аварийных ситуаций.
  • Защита при опрокидывании — в случае падения тепловентилятор автоматически отключается.
  • Мобильность — тепловентилятор весит 1,8 кг и имеет ручку для удобного перемещения.
  • Гарантия 3 года — высокое качество обогревателя подтверждено производителем.


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Отзывы


Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5120 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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