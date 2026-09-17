Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж
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Характеристики
Описание товара Тепловентилятор керамический DENZEL 96426, DTFC-2000X, 2 кВт, wi-fi, пульт, динамик, вращение, 3 реж
Тепловентилятор Denzel DTFC-2000X 96426 мощностью 2 кВт, с керамическим нагревательным элементом, пультом и динамиком, с функцией вращения и возможностью подключения по Wi-Fi, имеет 3 режима работы. Предназначен для обогрева и вентилирования бытовых помещений площадью до 20 м2. Позволяет поддерживать комфортный климатический режим в любое время года. Способен работать в режиме вентиляции, обогрева теплым (1000 Вт) и горячим воздухом (2000 Вт). В комплект поставки входит пульт дистанционного управления. Также можно подключить тепловентилятор к сети Интернет и управлять им из любой точки мира при помощи телефона или планшета с установленным приложением.
Преимущества
- Подключение по Wi-Fi — управлять моделью DTFC-2000X можно дистанционно через приложение Smart life (в том числе устанавливать время работы).
- Встроенный динамик — вы можете включать любимые треки через соединение Bluetooth.
- Точная настройка — цифровой терморегулятор позволяет установить необходимую температуру.
- Режим осцилляции — данная функция позволяет менять угол направленности воздушного потока до 70° для равномерного прогрева помещения.
- Удобный контроль работы — в верхней части корпуса расположена интуитивно понятная панель управления с LED-дисплеем и световой индикацией выбранного режима.
- Таймер — можно установить время до окончания работы, а при настройке через приложение — выбрать, в какой день и в какое время устройство включится или выключится.
- Комфортный микроклимат — керамический нагревательный элемент не выделяет вредных веществ, не сжигает пыль и не пересушивает воздух.
- Безопасность — термозащита снижает риск возникновения аварийных ситуаций.
- Защита при опрокидывании — в случае падения тепловентилятор автоматически отключается.
- Мобильность — тепловентилятор весит 1,8 кг и имеет ручку для удобного перемещения.
- Гарантия 3 года — высокое качество обогревателя подтверждено производителем.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 220 в
Теги товара: напольные, керамические, 2 квт, с термостатом, напольные керамические, для гаража
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Тепловентилятор Denzel DTFC-2000X 96426 мощностью 2 кВт, с керамическим нагревательным элементом, пультом и динамиком, с функцией вращения и возможностью подключения по Wi-Fi, имеет 3 режима работы. Предназначен для обогрева и вентилирования бытовых помещений площадью до 20 м2. Позволяет поддерживать комфортный климатический режим в любое время года. Способен работать в режиме вентиляции, обогрева теплым (1000 Вт) и горячим воздухом (2000 Вт). В комплект поставки входит пульт дистанционного управления. Также можно подключить тепловентилятор к сети Интернет и управлять им из любой точки мира при помощи телефона или планшета с установленным приложением.
Преимущества
- Подключение по Wi-Fi — управлять моделью DTFC-2000X можно дистанционно через приложение Smart life (в том числе устанавливать время работы).
- Встроенный динамик — вы можете включать любимые треки через соединение Bluetooth.
- Точная настройка — цифровой терморегулятор позволяет установить необходимую температуру.
- Режим осцилляции — данная функция позволяет менять угол направленности воздушного потока до 70° для равномерного прогрева помещения.
- Удобный контроль работы — в верхней части корпуса расположена интуитивно понятная панель управления с LED-дисплеем и световой индикацией выбранного режима.
- Таймер — можно установить время до окончания работы, а при настройке через приложение — выбрать, в какой день и в какое время устройство включится или выключится.
- Комфортный микроклимат — керамический нагревательный элемент не выделяет вредных веществ, не сжигает пыль и не пересушивает воздух.
- Безопасность — термозащита снижает риск возникновения аварийных ситуаций.
- Защита при опрокидывании — в случае падения тепловентилятор автоматически отключается.
- Мобильность — тепловентилятор весит 1,8 кг и имеет ручку для удобного перемещения.
- Гарантия 3 года — высокое качество обогревателя подтверждено производителем.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 220 в
Теги товара: напольные, керамические, 2 квт, с термостатом, напольные керамические, для гаража
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