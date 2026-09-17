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Тепловентилятор электр. керамический DENZEL 96418, DTFC-1200, 3 реж., вентилятор, нагрев 600/1200 Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тепловентилятор электр. керамический DENZEL 96418, DTFC-1200, 3 реж., вентилятор, нагрев 600/1200 Вт

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Тепловентилятор электр. керамический DENZEL 96418, DTFC-1200, 3 реж., вентилятор, нагрев 600/1200 Вт - фото 1
Тепловентилятор электр. керамический DENZEL 96418, DTFC-1200, 3 реж., вентилятор, нагрев 600/1200 Вт - фото 2
Тепловентилятор электр. керамический DENZEL 96418, DTFC-1200, 3 реж., вентилятор, нагрев 600/1200 Вт - фото 3
Тепловентилятор электр. керамический DENZEL 96418, DTFC-1200, 3 реж., вентилятор, нагрев 600/1200 Вт - фото 4
Тепловентилятор электр. керамический DENZEL 96418, DTFC-1200, 3 реж., вентилятор, нагрев 600/1200 Вт - фото 5
Тепловентилятор электр. керамический DENZEL 96418, DTFC-1200, 3 реж., вентилятор, нагрев 600/1200 Вт - фото 6
Тепловентилятор электр. керамический DENZEL 96418, DTFC-1200, 3 реж., вентилятор, нагрев 600/1200 Вт - фото 7
Тепловентилятор электр. керамический DENZEL 96418, DTFC-1200, 3 реж., вентилятор, нагрев 600/1200 Вт - фото 8
Тепловентилятор электр. керамический DENZEL 96418, DTFC-1200, 3 реж., вентилятор, нагрев 600/1200 Вт - фото 9
Тепловентилятор электр. керамический DENZEL 96418, DTFC-1200, 3 реж., вентилятор, нагрев 600/1200 Вт - фото 10
Тепловентилятор электр. керамический DENZEL 96418, DTFC-1200, 3 реж., вентилятор, нагрев 600/1200 Вт - фото 11
Тепловентилятор электр. керамический DENZEL 96418, DTFC-1200, 3 реж., вентилятор, нагрев 600/1200 Вт - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
1200
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
12
  • Тепловентилятор электр. керамический DENZEL 96418, DTFC-1200, 3 реж., вентилятор, нагрев 600/1200 Вт - фото 1
  • Тепловентилятор электр. керамический DENZEL 96418, DTFC-1200, 3 реж., вентилятор, нагрев 600/1200 Вт - фото 2
  • Тепловентилятор электр. керамический DENZEL 96418, DTFC-1200, 3 реж., вентилятор, нагрев 600/1200 Вт - фото 3
  • Тепловентилятор электр. керамический DENZEL 96418, DTFC-1200, 3 реж., вентилятор, нагрев 600/1200 Вт - фото 4
  • Тепловентилятор электр. керамический DENZEL 96418, DTFC-1200, 3 реж., вентилятор, нагрев 600/1200 Вт - фото 5
  • Тепловентилятор электр. керамический DENZEL 96418, DTFC-1200, 3 реж., вентилятор, нагрев 600/1200 Вт - фото 6
  • Тепловентилятор электр. керамический DENZEL 96418, DTFC-1200, 3 реж., вентилятор, нагрев 600/1200 Вт - фото 7
  • Тепловентилятор электр. керамический DENZEL 96418, DTFC-1200, 3 реж., вентилятор, нагрев 600/1200 Вт - фото 8
  • Тепловентилятор электр. керамический DENZEL 96418, DTFC-1200, 3 реж., вентилятор, нагрев 600/1200 Вт - фото 9
  • Тепловентилятор электр. керамический DENZEL 96418, DTFC-1200, 3 реж., вентилятор, нагрев 600/1200 Вт - фото 10
  • Тепловентилятор электр. керамический DENZEL 96418, DTFC-1200, 3 реж., вентилятор, нагрев 600/1200 Вт - фото 11
  • Тепловентилятор электр. керамический DENZEL 96418, DTFC-1200, 3 реж., вентилятор, нагрев 600/1200 Вт - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748023
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Тепловентилятор электр. керамический DENZEL 96418, DTFC-1200, 3 реж., вентилятор, нагрев 600/1200 Вт
2 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
1200
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
12
Комплектация
Тепловентилятор - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х17
Вес, кг.
1.31

Описание товара Тепловентилятор электр. керамический DENZEL 96418, DTFC-1200, 3 реж., вентилятор, нагрев 600/1200 Вт

Электрический тепловентилятор Denzel DTFC-1200, 96418 с керамическим нагревательным элементом предназначен для обогрева и вентилирования бытовых помещений площадью до 12 м2. Он позволяет поддерживать комфортный климатический режим как в холодное, так и в теплое время года. Удобный и компактный тепловентилятор способен работать в 3 режимах: вентиляция, обогрев теплым и горячим воздухом. С помощью цифрового терморегулятора можно настроить необходимую температуру.

Преимущества

  • Простое управление — для удобства пользователя вверху расположена панель с LED дисплеем и световой индикацией.
  • Керамический нагревательный элемент — тепловентилятор не выделяет вредных веществ, не сушит воздух и не сжигает пыль.
  • Безопасность — защита от перегрева исключает возникновение аварийных ситуаций.
  • Защита при опрокидывании — в нижней части корпуса находится специальная кнопка, которая срабатывает при падении и выключает тепловентилятор.
  • Режим осцилляции — данная функция позволяет менять угол направленности воздушного потока до 70 градусов для равномерного прогрева помещения.
  • Мобильность — тепловентилятор оснащен ручкой для удобства перемещения.

Отзывы о товаре Тепловентилятор электр. керамический DENZEL 96418, DTFC-1200, 3 реж., вентилятор, нагрев 600/1200 Вт




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
1200
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
12
Комплектация
Тепловентилятор - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Электрический тепловентилятор Denzel DTFC-1200, 96418 с керамическим нагревательным элементом предназначен для обогрева и вентилирования бытовых помещений площадью до 12 м2. Он позволяет поддерживать комфортный климатический режим как в холодное, так и в теплое время года. Удобный и компактный тепловентилятор способен работать в 3 режимах: вентиляция, обогрев теплым и горячим воздухом. С помощью цифрового терморегулятора можно настроить необходимую температуру.

Преимущества

  • Простое управление — для удобства пользователя вверху расположена панель с LED дисплеем и световой индикацией.
  • Керамический нагревательный элемент — тепловентилятор не выделяет вредных веществ, не сушит воздух и не сжигает пыль.
  • Безопасность — защита от перегрева исключает возникновение аварийных ситуаций.
  • Защита при опрокидывании — в нижней части корпуса находится специальная кнопка, которая срабатывает при падении и выключает тепловентилятор.
  • Режим осцилляции — данная функция позволяет менять угол направленности воздушного потока до 70 градусов для равномерного прогрева помещения.
  • Мобильность — тепловентилятор оснащен ручкой для удобства перемещения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тепловентилятор электр. керамический DENZEL 96418, DTFC-1200, 3 реж., вентилятор, нагрев 600/1200 Вт - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2380 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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