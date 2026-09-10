Top.Mail.Ru
Тепловентилятор Ballu BHP-W4-15-D купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тепловентилятор Ballu BHP-W4-15-D

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тепловентилятор Ballu BHP-W4-15-D - фото 1
Тепловентилятор Ballu BHP-W4-15-D - фото 2
Тепловентилятор Ballu BHP-W4-15-D - фото 3
Тепловентилятор Ballu BHP-W4-15-D - фото 4
Тепловентилятор Ballu BHP-W4-15-D - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
трубчатый
Мощность, Вт
100
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
203
  • Тепловентилятор Ballu BHP-W4-15-D - фото 1
  • Тепловентилятор Ballu BHP-W4-15-D - фото 2
  • Тепловентилятор Ballu BHP-W4-15-D - фото 3
  • Тепловентилятор Ballu BHP-W4-15-D - фото 4
  • Тепловентилятор Ballu BHP-W4-15-D - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
21 140 руб.  35 530 руб. 
Начислим 339 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 379449
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тепловентилятор Ballu BHP-W4-15-D
21 140 руб. -41%
35 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
трубчатый
Мощность, Вт
100
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
203
Напряжение
220-230 В
Термостат
нет
Управление
механическое
Таймер
нет
Комплектация
Тепловентилятор Набор крепежных элементов Инструкция Гарантийный талон
Страна производитель
Россия
Вес, кг.
14

Описание товара Тепловентилятор Ballu BHP-W4-15-D

Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W4-15-DКомпактные водяные тепловентиляторы в металлическом корпусе BALLU серии W4-D применяются для обогрева небольших помещений высотой до 4 метров, таких как: супермаркеты, мастерские и подсобки, небольшие спортзалы и административные здания.Выходная решетка имеет форму анемостата. Она распределяет теплый воздушный поток в четырех направлениях, что позволяет эффективно отапливать помещение при монтаже приборов на потолок.Высокая степень защиты IP54 позволяет использовать прибор в помещениях с высоким уровнем влажности и загрязнения.Тепловая мощность прибора от 12 до 20 кВт в зависимости от режима производительности и температуры теплоносителя. Максимальная рабочая температура теплоносителя 120°С при давлении 15 бар, что позволяет использовать в качестве теплоносителя пар и перегретую воду.Осевой вентилятор диаметром 330 мм создает воздушный поток длиной 6 метров и обеспечивает максимальную производительность до 1900 м?/ч.Водяной тепловентилятор устанавливается преимущественно на потолок при помощи кронштейна, который входит в комплект поставки. Выходная решетка в форме анемостата распределяет теплый воздушный поток в четырех направлениях. Макс. производительность 1900 м3/час Нагрев воздуха (дельта температуры) 29 °С Макс. тепловая мощность 20.3 кВт Макс. температура воды 120 °С Макс. потребляемая мощность 0.1 кВт Макс. давление в водопроводе 15 бар Резьба входного патрубка 3/4 " Резьба выходного патрубка 3/4 " Вариант размещения Под любым углом Напряжение электропитания 230,0 В

Отзывы о товаре Тепловентилятор Ballu BHP-W4-15-D




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
трубчатый
Мощность, Вт
100
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
203
Напряжение
220-230 В
Термостат
нет
Управление
механическое
Таймер
нет
Комплектация
Тепловентилятор Набор крепежных элементов Инструкция Гарантийный талон
Страна производитель
Россия
Описание
Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W4-15-DКомпактные водяные тепловентиляторы в металлическом корпусе BALLU серии W4-D применяются для обогрева небольших помещений высотой до 4 метров, таких как: супермаркеты, мастерские и подсобки, небольшие спортзалы и административные здания.Выходная решетка имеет форму анемостата. Она распределяет теплый воздушный поток в четырех направлениях, что позволяет эффективно отапливать помещение при монтаже приборов на потолок.Высокая степень защиты IP54 позволяет использовать прибор в помещениях с высоким уровнем влажности и загрязнения.Тепловая мощность прибора от 12 до 20 кВт в зависимости от режима производительности и температуры теплоносителя. Максимальная рабочая температура теплоносителя 120°С при давлении 15 бар, что позволяет использовать в качестве теплоносителя пар и перегретую воду.Осевой вентилятор диаметром 330 мм создает воздушный поток длиной 6 метров и обеспечивает максимальную производительность до 1900 м?/ч.Водяной тепловентилятор устанавливается преимущественно на потолок при помощи кронштейна, который входит в комплект поставки. Выходная решетка в форме анемостата распределяет теплый воздушный поток в четырех направлениях. Макс. производительность 1900 м3/час Нагрев воздуха (дельта температуры) 29 °С Макс. тепловая мощность 20.3 кВт Макс. температура воды 120 °С Макс. потребляемая мощность 0.1 кВт Макс. давление в водопроводе 15 бар Резьба входного патрубка 3/4 " Резьба выходного патрубка 3/4 " Вариант размещения Под любым углом Напряжение электропитания 230,0 В
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тепловентилятор Ballu BHP-W4-15-D - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 21140 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...