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Тепловентилятор Engy PTC-312 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тепловентилятор Engy PTC-312

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Тепловентилятор Engy PTC-312
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб. 
Начислим 147 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 531837
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Тепловентилятор Engy PTC-312
2 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Engy
Тип товара
Тепловентиляторы
Страна производитель
Китай
Вес, г.
910

Описание товара Тепловентилятор Engy PTC-312

Тепловентилятор Engy PTC-312 005596 используется для обогрева помещений площадью 15 м2. Прибор имеет функцию защиты от перегрева. Мощность тепловентилятора составляет 1500 Вт.

Отзывы о товаре Тепловентилятор Engy PTC-312




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Характеристики
Бренд
Engy
Тип товара
Тепловентиляторы
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловентилятор Engy PTC-312 005596 используется для обогрева помещений площадью 15 м2. Прибор имеет функцию защиты от перегрева. Мощность тепловентилятора составляет 1500 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тепловентилятор Engy PTC-312 - по цене 2090 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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