Веб-камера Logitech C925E (960-001180)
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Характеристики
Описание товара Веб-камера Logitech C925E (960-001180)
Веб-камера Logitech Webcam C925e обеспе- чивает высокое качество и четкость видео, открывая новые возможности для видеосвязи в режиме реального времени практически с любого ПК. Поле обзора веб-камеры составляет 78°. Она поддерживает видео в формате HD, функцию автофокусировки и технологию RightLight 2, а значит, изображение будет отличным независи- мо от того, на каком расстоянии от камеры вы сидите, даже если в комнате царит полумрак либо источник света находится за вашей спи- ной. Это очень важно для совместной работы. Два широконаправленных стереомикрофона обеспечивают кристально чистое звучание в любых помещениях — от домашних кабинетов до просторных офисов с открытой планиров- кой. С помощью встроенной защитной шторки можно быстро закрыть объектив, чтобы в случае необходимости сохранить конфиденци- альность. Веб-камера C925e станет идеальным решением для тех, кто хочет повысить качество ежеднев- ного общения по видеосвязи. USB-подключе- ние по технологии Plug-and-play обеспечивает легкость настройки и использования. Камера совместима с любыми приложениями для проведения видеоконференций, в том числе с уже установленными. Расширенная сертификация для бизнеса, в частности поддержка служб Skype для бизнеса и Cisco Jabber , а также улучшенная интеграция с продукцией участников программы сотруд- ничества Logitech (LCP) 1 позволяют с успехом использовать практически любое приложение для видеоконференций.
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