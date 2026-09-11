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Веб-камера Logitech C925E (960-001180) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Веб-камера Logitech C925E (960-001180)

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Веб-камера Logitech C925E (960-001180) - фото 1
Веб-камера Logitech C925E (960-001180) - фото 2
Веб-камера Logitech C925E (960-001180) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
  • Веб-камера Logitech C925E (960-001180) - фото 1
  • Веб-камера Logitech C925E (960-001180) - фото 2
  • Веб-камера Logitech C925E (960-001180) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
5 420 руб.  9 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 529284
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Веб-камеры
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
100

Описание товара Веб-камера Logitech C925E (960-001180)

Веб-камера Logitech Webcam C925e обеспе- чивает высокое качество и четкость видео, открывая новые возможности для видеосвязи в режиме реального времени практически с любого ПК. Поле обзора веб-камеры составляет 78°. Она поддерживает видео в формате HD, функцию автофокусировки и технологию RightLight 2, а значит, изображение будет отличным независи- мо от того, на каком расстоянии от камеры вы сидите, даже если в комнате царит полумрак либо источник света находится за вашей спи- ной. Это очень важно для совместной работы. Два широконаправленных стереомикрофона обеспечивают кристально чистое звучание в любых помещениях — от домашних кабинетов до просторных офисов с открытой планиров- кой. С помощью встроенной защитной шторки можно быстро закрыть объектив, чтобы в случае необходимости сохранить конфиденци- альность. Веб-камера C925e станет идеальным решением для тех, кто хочет повысить качество ежеднев- ного общения по видеосвязи. USB-подключе- ние по технологии Plug-and-play обеспечивает легкость настройки и использования. Камера совместима с любыми приложениями для проведения видеоконференций, в том числе с уже установленными. Расширенная сертификация для бизнеса, в частности поддержка служб Skype для бизнеса и Cisco Jabber , а также улучшенная интеграция с продукцией участников программы сотруд- ничества Logitech (LCP) 1 позволяют с успехом использовать практически любое приложение для видеоконференций.

Отзывы о товаре Веб-камера Logitech C925E (960-001180)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Веб-камеры
Описание
Веб-камера Logitech Webcam C925e обеспе- чивает высокое качество и четкость видео, открывая новые возможности для видеосвязи в режиме реального времени практически с любого ПК. Поле обзора веб-камеры составляет 78°. Она поддерживает видео в формате HD, функцию автофокусировки и технологию RightLight 2, а значит, изображение будет отличным независи- мо от того, на каком расстоянии от камеры вы сидите, даже если в комнате царит полумрак либо источник света находится за вашей спи- ной. Это очень важно для совместной работы. Два широконаправленных стереомикрофона обеспечивают кристально чистое звучание в любых помещениях — от домашних кабинетов до просторных офисов с открытой планиров- кой. С помощью встроенной защитной шторки можно быстро закрыть объектив, чтобы в случае необходимости сохранить конфиденци- альность. Веб-камера C925e станет идеальным решением для тех, кто хочет повысить качество ежеднев- ного общения по видеосвязи. USB-подключе- ние по технологии Plug-and-play обеспечивает легкость настройки и использования. Камера совместима с любыми приложениями для проведения видеоконференций, в том числе с уже установленными. Расширенная сертификация для бизнеса, в частности поддержка служб Skype для бизнеса и Cisco Jabber , а также улучшенная интеграция с продукцией участников программы сотруд- ничества Logitech (LCP) 1 позволяют с успехом использовать практически любое приложение для видеоконференций.
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