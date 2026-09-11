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Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MKGT3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MKGT3)

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Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MKGT3) - фото 2
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Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MKGT3) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MKGT3) - фото 5
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MKGT3) - фото 6
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MKGT3) - фото 7
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MKGT3) - фото 8
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MKGT3) - фото 9
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MKGT3) - фото 10
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MKGT3) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MKGT3) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MKGT3) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MKGT3) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MKGT3) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MKGT3) - фото 5
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MKGT3) - фото 6
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MKGT3) - фото 7
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MKGT3) - фото 8
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MKGT3) - фото 9
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MKGT3) - фото 10
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MKGT3) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
99 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 525678
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Модель процессора
M1 Pro
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M1 Pro 16 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Видео интерфейсы
HDMI, 3 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MKGT3)

Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MKGT3RU/A) с беспрецедентной производительностью открывает невероятные возможности профессионалам. Вы можете выбрать мощный чип M1 Pro или ещё более мощный M1 Max — для максимально сложных задач. В обоих вариантах ноутбук будет очень долго работать без подзарядки. А превосходный дисплей Liquid Retina XDR с диагональю 16 дюймов и большой набор портов станут дополнительными преимуществами.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MKGT3)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Модель процессора
M1 Pro
Развернуть
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M1 Pro 16 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Видео интерфейсы
HDMI, 3 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MKGT3RU/A) с беспрецедентной производительностью открывает невероятные возможности профессионалам. Вы можете выбрать мощный чип M1 Pro или ещё более мощный M1 Max — для максимально сложных задач. В обоих вариантах ноутбук будет очень долго работать без подзарядки. А превосходный дисплей Liquid Retina XDR с диагональю 16 дюймов и большой набор портов станут дополнительными преимуществами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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