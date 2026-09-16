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Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21T9002HUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21T9002HUS)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21T9002HUS) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21T9002HUS) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21T9002HUS) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21T9002HUS) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21T9002HUS) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21T9002HUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad E14 G7
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21T9002HUS) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21T9002HUS) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21T9002HUS) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21T9002HUS) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21T9002HUS) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21T9002HUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
97 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734473
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad E14 G7
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21T9002HUS)

Представляем ноутбук Lenovo, современное устройство, готовое удовлетворить запросы самых требовательных пользователей. Этот элегантный черный ноутбук весом всего 1,34 кг идеально подходит как для работы, так и для развлечений. Оснащенный процессором Intel с тактовой частотой 2,2 ГГц и 16 ГБ оперативной памяти типа DDR5, ноутбук обеспечивает быструю и эффективную работу при выполнении многозадачных задач. Экран диагональю 14 дюймов с разрешением 1920x1200 пикселей и матрицей IPS порадует вас яркими и четкими изображениями, а частота обновления 60 Гц подарит плавный просмотр видео и игр. Для хранения данных предусмотрен SSD на 512 ГБ, что обеспечивает молниеносную загрузку приложений и системы. Подсветка клавиатуры делает работу в условиях недостаточной освещенности комфортной, а сканер отпечатка пальца гарантирует быстрый и безопасный доступ к вашим данным. Поддержка Bluetooth версии 5.3 обеспечивает высокоскоростную беспроводную связь с внешними устройствами, а пластиковый корпус придает устройству стильный и современный вид. Ноутбук Lenovo — это надежный помощник в ваших делах, который сочетает в себе производительность и комфорт.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21T9002HUS)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad E14 G7
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем ноутбук Lenovo, современное устройство, готовое удовлетворить запросы самых требовательных пользователей. Этот элегантный черный ноутбук весом всего 1,34 кг идеально подходит как для работы, так и для развлечений. Оснащенный процессором Intel с тактовой частотой 2,2 ГГц и 16 ГБ оперативной памяти типа DDR5, ноутбук обеспечивает быструю и эффективную работу при выполнении многозадачных задач. Экран диагональю 14 дюймов с разрешением 1920x1200 пикселей и матрицей IPS порадует вас яркими и четкими изображениями, а частота обновления 60 Гц подарит плавный просмотр видео и игр. Для хранения данных предусмотрен SSD на 512 ГБ, что обеспечивает молниеносную загрузку приложений и системы. Подсветка клавиатуры делает работу в условиях недостаточной освещенности комфортной, а сканер отпечатка пальца гарантирует быстрый и безопасный доступ к вашим данным. Поддержка Bluetooth версии 5.3 обеспечивает высокоскоростную беспроводную связь с внешними устройствами, а пластиковый корпус придает устройству стильный и современный вид. Ноутбук Lenovo — это надежный помощник в ваших делах, который сочетает в себе производительность и комфорт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21T9002HUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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