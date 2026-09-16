Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21T9002HUS)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21T9002HUS)
Представляем ноутбук Lenovo, современное устройство, готовое удовлетворить запросы самых требовательных пользователей. Этот элегантный черный ноутбук весом всего 1,34 кг идеально подходит как для работы, так и для развлечений. Оснащенный процессором Intel с тактовой частотой 2,2 ГГц и 16 ГБ оперативной памяти типа DDR5, ноутбук обеспечивает быструю и эффективную работу при выполнении многозадачных задач. Экран диагональю 14 дюймов с разрешением 1920x1200 пикселей и матрицей IPS порадует вас яркими и четкими изображениями, а частота обновления 60 Гц подарит плавный просмотр видео и игр. Для хранения данных предусмотрен SSD на 512 ГБ, что обеспечивает молниеносную загрузку приложений и системы. Подсветка клавиатуры делает работу в условиях недостаточной освещенности комфортной, а сканер отпечатка пальца гарантирует быстрый и безопасный доступ к вашим данным. Поддержка Bluetooth версии 5.3 обеспечивает высокоскоростную беспроводную связь с внешними устройствами, а пластиковый корпус придает устройству стильный и современный вид. Ноутбук Lenovo — это надежный помощник в ваших делах, который сочетает в себе производительность и комфорт.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Черный, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 93 510 руб.23378 руб. в СплитНоутбук MSI Thin 15 B13VE-3200XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb R...
-
В наличииЦена 94 940 руб.23735 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 95 090 руб.23773 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X 14" OLED Touch 2K (2880x1920) ...
-
В наличииЦена 99 840 руб.24960 руб. в СплитHP Probook 440 G11 [DJ9P3PT] Silver 14" {WUXGA Ultra 7 155U(1.7G...
-
В наличииЦена 99 840 руб.24960 руб. в СплитHP ProBook 4 G1iR [D0UW1ET] Silver 16" {WUXGA Core 7-255H /16Gb...
-
В наличииЦена 100 710 руб.25178 руб. в СплитНоутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen7 16Gb SSD512Gb RTX5050 8...
-
В наличииЦена 101 570 руб.25393 руб. в СплитНоутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1618XRU Intel Core 5 210H/16Gb (2*8...
-
В наличииЦена 102 490 руб.25623 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldere...
-
В наличииЦена 102 930 руб.25733 руб. в СплитНоутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb...
-
В наличииЦена 103 800 руб.25950 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUQ-HX010 Ryzen 7 170 16Gb SSD5...
-
В наличииЦена 103 800 руб.25950 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb S...
-
В наличииЦена 106 170 руб.26543 руб. в СплитНоутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX505...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Черный, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21T9002HUS)