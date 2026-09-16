Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-3200XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3200)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
MSI Thin
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
93 620 руб.
В наличии
Код товара: 712641
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
93 620 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Thin
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
52.4 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х32х9
Вес, кг.
3.41
Описание товара Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-3200XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3200)
Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-3200XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3200)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 89 490 руб.22373 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL Core7 250H/ 16Gb/ 512Gb/ Win1...
-
В наличииЦена 89 510 руб.22378 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 91 240 руб.22810 руб. в СплитНоутбук MSI Thin 15 B2RVE-3451XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD512G...
-
В наличииЦена 91 240 руб.22810 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook X1704VA-AU1107 17.3" (Intel Core 7 150U, 1...
-
В наличииЦена 91 240 руб.22810 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X Core Ultra 5 125H 16Gb SSD1Tb ...
-
В наличииЦена 91 240 руб.22810 руб. в СплитASUS VivoBook 17 X1704VA-AU1158 90NB13X1-M00RF0] 17.3" {FHD IPS/...
-
В наличииЦена 91 320 руб.22830 руб. в СплитНоутбук MSI Katana 17 B13UCR-1612XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/S...
-
В наличииЦена 91 330 руб.22833 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16" IPS 430N 120Hz Ultra...
-
В наличииЦена 93 920 руб.23480 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 93 960 руб.23490 руб. в СплитНоутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/...
-
В наличииЦена 94 980 руб.23745 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 AHP 2.5K 350nit 120Gz Ryzen7-8745...
-
В наличииЦена 95 050 руб.23763 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512...
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Thin
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
52.4 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-3200XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3200)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-3200XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3200) - стоимость товара 93620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Thin 15 B13VE-3200XRU Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS grey space (9S7-16R831-3200)