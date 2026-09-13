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Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD267W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB1502-M00DN0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD267W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB1502-M00DN0)

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Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD267W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB1502-M00DN0) - фото 1
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD267W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB1502-M00DN0) - фото 2
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD267W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB1502-M00DN0) - фото 3
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD267W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB1502-M00DN0) - фото 4
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD267W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB1502-M00DN0) - фото 5
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD267W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB1502-M00DN0) - фото 6
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD267W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB1502-M00DN0) - фото 7
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD267W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB1502-M00DN0) - фото 8
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD267W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB1502-M00DN0) - фото 9
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD267W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB1502-M00DN0) - фото 10
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD267W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB1502-M00DN0) - фото 11
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD267W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB1502-M00DN0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD267W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB1502-M00DN0) - фото 1
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD267W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB1502-M00DN0) - фото 2
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD267W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB1502-M00DN0) - фото 3
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD267W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB1502-M00DN0) - фото 4
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD267W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB1502-M00DN0) - фото 5
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD267W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB1502-M00DN0) - фото 6
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD267W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB1502-M00DN0) - фото 7
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD267W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB1502-M00DN0) - фото 8
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD267W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB1502-M00DN0) - фото 9
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD267W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB1502-M00DN0) - фото 10
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD267W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB1502-M00DN0) - фото 11
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD267W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB1502-M00DN0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
94 430 руб. 
Начислим 1511 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706307
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD267W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB1502-M00DN0)
94 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Qualcomm
Серия процессора
Qualcomm Snapdragon X
Модель процессора
X1-26-100
Частота процессора, ГГц
1.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Qualcomm Adreno
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х29х9
Вес, кг.
1

Описание товара Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD267W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB1502-M00DN0)

Для кого и под какие задачи

Ультрабук ASUS Zenbook 14 на базе ARM-процессора Qualcomm Snapdragon X ориентирован на мобильных пользователей, которым важны автономность и компактность. Эта модель идеально подходит для работы с документами, веб-серфинга, онлайн-общения и потребления контента. Благодаря энергоэффективной платформе и OLED-экрану ноутбук станет отличным выбором для студентов, офисных работников и тех, кто часто работает в поездках.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Snapdragon X X1-26-100 представляет новое поколение ARM-чипов для ноутбуков, обеспечивая баланс между производительностью и энергопотреблением. Встроенная графика Qualcomm Adreno справляется с повседневными задачами и воспроизведением видео, хотя не предназначена для требовательных игр или профессиональной графики. Связка хорошо оптимизирована для работы с офисными приложениями и браузером, обеспечивая плавную многозадачность.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1920?1200 (WUXGA) обеспечивает великолепную цветопередачу, глубокий черный цвет и высокую контрастность. Формат 16:10 дает больше вертикального пространства для работы с документами и веб-страницами. OLED-матрица гарантирует отличное качество изображения при просмотре фильмов и фотографий, а также комфортную работу с текстом благодаря высокой четкости.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы в многозадачном режиме и держать открытыми множество вкладок браузера. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения документов, фотографий и других файлов. Стоит учитывать, что возможности расширения памяти могут быть ограничены из-за компактного форм-фактора.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в сером цвете с премиальной отделкой, характерной для линейки Zenbook. Благодаря энергоэффективной платформе ARM система охлаждения может работать тише и эффективнее по сравнению с классическими x86-процессорами. Ноутбук отличается длительным временем автономной работы, что особенно важно для мобильных пользователей. Компактные размеры и легкий вес делают его удобным для ежедневного ношения.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен современными беспроводными модулями Wi-Fi и Bluetooth для стабильного подключения к сети и периферии. Предустановленная Windows 11 Home оптимизирована для работы с ARM-процессорами. В комплекте идет фирменная сумка для переноски. Веб-камера подходит для видеоконференций и онлайн-встреч. Операционная система обеспечивает совместимость с большинством популярных приложений через встроенную эмуляцию.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе важно учитывать особенности ARM-архитектуры: не все программы могут работать нативно, некоторые будут запускаться через эмуляцию. Ноутбук не подходит для ресурсоемких задач вроде игр или профессиональной обработки видео. Однако для повседневной работы, учебы и развлечений это отличный выбор, особенно если приоритетом является длительное время автономной работы и компактность. OLED-экран требует аккуратного обращения во избежание выгорания статичных элементов.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD267W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB1502-M00DN0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Qualcomm
Развернуть
Серия процессора
Qualcomm Snapdragon X
Модель процессора
X1-26-100
Частота процессора, ГГц
1.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Qualcomm Adreno
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Ультрабук ASUS Zenbook 14 на базе ARM-процессора Qualcomm Snapdragon X ориентирован на мобильных пользователей, которым важны автономность и компактность. Эта модель идеально подходит для работы с документами, веб-серфинга, онлайн-общения и потребления контента. Благодаря энергоэффективной платформе и OLED-экрану ноутбук станет отличным выбором для студентов, офисных работников и тех, кто часто работает в поездках.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Snapdragon X X1-26-100 представляет новое поколение ARM-чипов для ноутбуков, обеспечивая баланс между производительностью и энергопотреблением. Встроенная графика Qualcomm Adreno справляется с повседневными задачами и воспроизведением видео, хотя не предназначена для требовательных игр или профессиональной графики. Связка хорошо оптимизирована для работы с офисными приложениями и браузером, обеспечивая плавную многозадачность.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1920?1200 (WUXGA) обеспечивает великолепную цветопередачу, глубокий черный цвет и высокую контрастность. Формат 16:10 дает больше вертикального пространства для работы с документами и веб-страницами. OLED-матрица гарантирует отличное качество изображения при просмотре фильмов и фотографий, а также комфортную работу с текстом благодаря высокой четкости.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы в многозадачном режиме и держать открытыми множество вкладок браузера. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения документов, фотографий и других файлов. Стоит учитывать, что возможности расширения памяти могут быть ограничены из-за компактного форм-фактора.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в сером цвете с премиальной отделкой, характерной для линейки Zenbook. Благодаря энергоэффективной платформе ARM система охлаждения может работать тише и эффективнее по сравнению с классическими x86-процессорами. Ноутбук отличается длительным временем автономной работы, что особенно важно для мобильных пользователей. Компактные размеры и легкий вес делают его удобным для ежедневного ношения.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен современными беспроводными модулями Wi-Fi и Bluetooth для стабильного подключения к сети и периферии. Предустановленная Windows 11 Home оптимизирована для работы с ARM-процессорами. В комплекте идет фирменная сумка для переноски. Веб-камера подходит для видеоконференций и онлайн-встреч. Операционная система обеспечивает совместимость с большинством популярных приложений через встроенную эмуляцию.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе важно учитывать особенности ARM-архитектуры: не все программы могут работать нативно, некоторые будут запускаться через эмуляцию. Ноутбук не подходит для ресурсоемких задач вроде игр или профессиональной обработки видео. Однако для повседневной работы, учебы и развлечений это отличный выбор, особенно если приоритетом является длительное время автономной работы и компактность. OLED-экран требует аккуратного обращения во избежание выгорания статичных элементов.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD267W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam Bag (90NB1502-M00DN0) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 94430 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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