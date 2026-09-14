Ноутбук Asus ExpertBook Essential 14.0" B3405CCA-LY0394/14"/IPS/Intel Core Ultra 7 255H/16GB/1TB SSD/Intel Graphics/Без ОС/серый/1.492kg
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook Essential 14.0" B3405CCA-LY0394/14"/IPS/Intel Core Ultra 7 255H/16GB/1TB SSD/Intel Graphics/Без ОС/серый/1.492kg
Компактный 14-дюймовый ноутбук Asus с изящным алюминиевым корпусом отлично впишется в любой ритм жизни — легко взять с собой на учебу, работу или встречу. Мощный 16-ядерный процессор Intel и оперативная память DDR5 обеспечивают плавную работу даже при высокой нагрузке. Фирменная клавиатурная подсветка не подведёт при работе в темноте, а встроенное графическое решение экономит заряд без потери производительности. SSD повышает скорость загрузки и быстродействие системы. Два порта USB Type-C открывают удобство подключения современной периферии. Стильный серый цвет отлично подчеркивает деловой характер устройства. Ноутбук поставляется без операционной системы — свобода выбора для уверенных пользователей.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook Essential 14.0" B3405CCA-LY0394/14"/IPS/Intel Core Ultra 7 255H/16GB/1TB SSD/Intel Graphics/Без ОС/серый/1.492kg