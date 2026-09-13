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Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD197W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" OLED WUXGA Win11Home beige (90NB1501-M00850) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD197W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" OLED WUXGA Win11Home beige (90NB1501-M00850)

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Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD197W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA Win11Home beige (90NB1501-M00850) - фото 1
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD197W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA Win11Home beige (90NB1501-M00850) - фото 2
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD197W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA Win11Home beige (90NB1501-M00850) - фото 3
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD197W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA Win11Home beige (90NB1501-M00850) - фото 4
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD197W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA Win11Home beige (90NB1501-M00850) - фото 5
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD197W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA Win11Home beige (90NB1501-M00850) - фото 6
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD197W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA Win11Home beige (90NB1501-M00850) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD197W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA Win11Home beige (90NB1501-M00850) - фото 1
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD197W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA Win11Home beige (90NB1501-M00850) - фото 2
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD197W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA Win11Home beige (90NB1501-M00850) - фото 3
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD197W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA Win11Home beige (90NB1501-M00850) - фото 4
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD197W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA Win11Home beige (90NB1501-M00850) - фото 5
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD197W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA Win11Home beige (90NB1501-M00850) - фото 6
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD197W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA Win11Home beige (90NB1501-M00850) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
93 630 руб. 
Начислим 1499 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 713317
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD197W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" OLED WUXGA Win11Home beige (90NB1501-M00850)
93 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Qualcomm
Серия процессора
Qualcomm Snapdragon X
Модель процессора
X1-26-100
Частота процессора, ГГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Qualcomm Adreno
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
5.5

Описание товара Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD197W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" OLED WUXGA Win11Home beige (90NB1501-M00850)

Для кого и под какие задачи

Ультрабук ASUS Zenbook 14 на базе платформы Snapdragon создан для мобильных профессионалов, студентов и всех, кто ценит длительную автономную работу и компактность. Этот тонкий ноутбук отлично справляется с офисными программами, работой в браузере, просмотром медиаконтента и легкими творческими задачами. ARM-архитектура процессора особенно эффективна для повседневных задач при минимальном энергопотреблении.

Процессор, видеокарта и производительность

Snapdragon X X1-26-100 - энергоэффективный ARM-процессор, оптимизированный для работы с Windows 11. Встроенная графика Qualcomm Adreno обеспечивает достаточную производительность для работы с офисными приложениями, веб-серфинга и воспроизведения видео. Система уверенно держит несколько открытых вкладок браузера и офисных программ, хотя для тяжелых игр и профессионального видеомонтажа этот процессор не предназначен.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением WUXGA (1920?1200) обеспечивает превосходную цветопередачу, глубокий черный цвет и отличную контрастность. Матрица отлично подходит для работы с текстом, просмотра фильмов и фотографий. OLED-технология гарантирует великолепные углы обзора и насыщенные цвета, что особенно важно при работе с визуальным контентом.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной многозадачности и работы с большим количеством вкладок браузера. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения документов, фотографий и других файлов. Стоит учитывать, что память в большинстве ARM-ноутбуков распаяна на плате без возможности дальнейшего расширения.

Корпус, охлаждение и автономность

Элегантный бежевый корпус отличается компактными размерами и небольшим весом, что делает ноутбук идеальным компаньоном для работы в поездках. Энергоэффективная платформа Snapdragon позволяет обходиться пассивным охлаждением или минимальным активным, обеспечивая практически бесшумную работу. Главное преимущество ARM-архитектуры - впечатляющая автономность, позволяющая работать без подзарядки целый день при обычных задачах.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором современных портов, включая USB Type-C с поддержкой зарядки. Предустановленная Windows 11 Home оптимизирована для работы с ARM-процессорами, обеспечивая совместимость с большинством популярных приложений. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Компактная клавиатура с подсветкой делает работу комфортной даже в условиях недостаточного освещения.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением важно учитывать особенности ARM-архитектуры: несмотря на отличную энергоэффективность и автономность, некоторые программы могут работать через эмуляцию, что влияет на их производительность. Ноутбук идеально подойдет тем, кто много работает с документами, почтой и браузером, часто находится в поездках и ценит длительное время автономной работы. Однако пользователям, нуждающимся в запуске ресурсоемких программ или игр, стоит рассмотреть модели на классических процессорах Intel или AMD.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD197W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" OLED WUXGA Win11Home beige (90NB1501-M00850)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Qualcomm
Серия процессора
Qualcomm Snapdragon X
Развернуть
Модель процессора
X1-26-100
Частота процессора, ГГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Qualcomm Adreno
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Ультрабук ASUS Zenbook 14 на базе платформы Snapdragon создан для мобильных профессионалов, студентов и всех, кто ценит длительную автономную работу и компактность. Этот тонкий ноутбук отлично справляется с офисными программами, работой в браузере, просмотром медиаконтента и легкими творческими задачами. ARM-архитектура процессора особенно эффективна для повседневных задач при минимальном энергопотреблении.

Процессор, видеокарта и производительность

Snapdragon X X1-26-100 - энергоэффективный ARM-процессор, оптимизированный для работы с Windows 11. Встроенная графика Qualcomm Adreno обеспечивает достаточную производительность для работы с офисными приложениями, веб-серфинга и воспроизведения видео. Система уверенно держит несколько открытых вкладок браузера и офисных программ, хотя для тяжелых игр и профессионального видеомонтажа этот процессор не предназначен.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением WUXGA (1920?1200) обеспечивает превосходную цветопередачу, глубокий черный цвет и отличную контрастность. Матрица отлично подходит для работы с текстом, просмотра фильмов и фотографий. OLED-технология гарантирует великолепные углы обзора и насыщенные цвета, что особенно важно при работе с визуальным контентом.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной многозадачности и работы с большим количеством вкладок браузера. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения документов, фотографий и других файлов. Стоит учитывать, что память в большинстве ARM-ноутбуков распаяна на плате без возможности дальнейшего расширения.

Корпус, охлаждение и автономность

Элегантный бежевый корпус отличается компактными размерами и небольшим весом, что делает ноутбук идеальным компаньоном для работы в поездках. Энергоэффективная платформа Snapdragon позволяет обходиться пассивным охлаждением или минимальным активным, обеспечивая практически бесшумную работу. Главное преимущество ARM-архитектуры - впечатляющая автономность, позволяющая работать без подзарядки целый день при обычных задачах.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором современных портов, включая USB Type-C с поддержкой зарядки. Предустановленная Windows 11 Home оптимизирована для работы с ARM-процессорами, обеспечивая совместимость с большинством популярных приложений. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Компактная клавиатура с подсветкой делает работу комфортной даже в условиях недостаточного освещения.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением важно учитывать особенности ARM-архитектуры: несмотря на отличную энергоэффективность и автономность, некоторые программы могут работать через эмуляцию, что влияет на их производительность. Ноутбук идеально подойдет тем, кто много работает с документами, почтой и браузером, часто находится в поездках и ценит длительное время автономной работы. Однако пользователям, нуждающимся в запуске ресурсоемких программ или игр, стоит рассмотреть модели на классических процессорах Intel или AMD.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD197W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" OLED WUXGA Win11Home beige (90NB1501-M00850) - купить по цене 93630 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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