Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 AHP 2.5K 350nit 120Gz Ryzen7-8745H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 AHP 2.5K 350nit 120Gz Ryzen7-8745H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home
Ноутбук Lenovo с большим 16-дюймовым экраном и разрешением 2560?1600 — удобный формат для работы, учёбы и просмотра контента. Частота обновления 60 Гц обеспечивает привычное и комфортное отображение изображения. За производительность отвечает процессор AMD, дополненный 16 ГБ оперативной памяти DDR5. Такой объём позволяет уверенно работать с несколькими задачами одновременно. Быстрый SSD на 512 ГБ предоставляет достаточно пространства для документов, приложений и других файлов. Встроенная видеокарта подходит для повседневных задач, а пластиковый корпус делает модель практичным решением для ежедневного использования.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 AHP 2.5K 350nit 120Gz Ryzen7-8745H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home