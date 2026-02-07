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Портативная акустика JBL Flip 6 Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика JBL Flip 6 Blue

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Портативная акустика JBL Flip 6 Blue - фото 1
Портативная акустика JBL Flip 6 Blue - фото 2
Портативная акустика JBL Flip 6 Blue - фото 3
Портативная акустика JBL Flip 6 Blue - фото 4
Портативная акустика JBL Flip 6 Blue - фото 5
Портативная акустика JBL Flip 6 Blue - фото 6
Портативная акустика JBL Flip 6 Blue - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
  • Портативная акустика JBL Flip 6 Blue - фото 1
  • Портативная акустика JBL Flip 6 Blue - фото 2
  • Портативная акустика JBL Flip 6 Blue - фото 3
  • Портативная акустика JBL Flip 6 Blue - фото 4
  • Портативная акустика JBL Flip 6 Blue - фото 5
  • Портативная акустика JBL Flip 6 Blue - фото 6
  • Портативная акустика JBL Flip 6 Blue - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
8 050 руб.  13 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 525515
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х10х10
Вес, г.
800

Описание товара Портативная акустика JBL Flip 6 Blue

Громкий и мощный звук. Защита от воды и пыли класса IP67. До 12 часов воспроизведения. Смелый дизайн. Оттягивайся по полной с PartyBoost. Приложение JBL Portable. Защита зарядки через USB. Беспроводная передача данных по Bluetooth. Экологичная упаковка.

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Flip 6 Blue

Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Сегргей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо работает. Бас тоже норм при определенной громкости.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка оригинал, подключается к приложению jbl portable, серийник совпадает с колонкой
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Мария Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка, оригинальная. Звук отменный. Жаль, что провода в комплекте не было.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Волкова Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Сначала показалось,что звучание как у дешёвой колонки, но теперь могу сказать,что она мне нравится!
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2026
Сегргей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо работает. Бан тоже норм при определенной громкости.
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2025
Руслан Х.

Достоинства:


Комментарий:
Офигенная колонка с потрясающим звуком. Я в восторге
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2025
Ксения Б.

Достоинства:


Комментарий:
Просто восторг! Когда громкость на полную, можно подоглохнуть и очень красивая
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2025
Андрей И.

Достоинства:


Комментарий:
На вид оригинальная, но серийный номер на сайте не обнаружен, в комплекте нет провода, коробка не оригинальная, так же из заявленных 28 часов работы, по факту играет почти 20часов, из-за этого 4 звезды, в остальном все хорошо, но есть сомнения на счет оригинальности
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
не могу подключить колонку к приложению jbl portable
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Стоит своих денег. Магазину спасибо оригинал и доставили на день раньше
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2025
М

Достоинства:


Комментарий:
хорошая колонка. играет нормально. Оригинал. Подключился к jbl приложению.
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2025
Denis

Достоинства:


Комментарий:
Играет хорошо. На 4 часа музыки на средней громкости хватает. Больше не слушал. Хотелось бы чтобы имела более цилиндрическую форму, в крепление от старой колонки плохо помещается. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2025
Вячеслав

Достоинства:


Комментарий:
JBL как всегда топ. Колонка оригинал. Продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2025
Василий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Современный красивый вид.Звучание просто класс! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Звук на уровне - провёл проверку, в целом доволен товаром, купил в подарок, возможно, и позже и себе такую приобрету. Был удивлён, что оказывается нет кабеля type C в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2025
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
Если слушать не громко, то звук на четверочку. С ростом громкости становится не приятное звучание. Что в общем-то ожидаемо от устройства не большого размера. Звук моно.
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2025
Ольга Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар. Звук громкий и чистый. Брала мужу в подарок, остался доволен
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Если честно, то никакого качественного супер супер звука я не услышал. Середина провалена, верхи тоже из коробки звучит посредственно. 15 000 однозначно не стоит. Советую не переплачивать. Сборка, дизайн, упаковка и цвет норм, так как должно быть у качественного продукта
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2025
Н. З.

Достоинства:


Комментарий:
Афигенная , звук отличный. Очень громкий. Даже телевизор смотрим через колонку.
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Григорий К.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде оригинал.. Подключилась, обновилась. Звук чистый
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все чётко. Не фейк Обновилась по облаку сразу Цена более чем приемлемая
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло быстро, коробка была порвана, но содержимое в целости и сохранности, в программе подключения моментально, уже обновлено, в общем рад как слон



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Описание
Громкий и мощный звук. Защита от воды и пыли класса IP67. До 12 часов воспроизведения. Смелый дизайн. Оттягивайся по полной с PartyBoost. Приложение JBL Portable. Защита зарядки через USB. Беспроводная передача данных по Bluetooth. Экологичная упаковка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Сегргей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо работает. Бас тоже норм при определенной громкости.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка оригинал, подключается к приложению jbl portable, серийник совпадает с колонкой
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Мария Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка, оригинальная. Звук отменный. Жаль, что провода в комплекте не было.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Волкова Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Сначала показалось,что звучание как у дешёвой колонки, но теперь могу сказать,что она мне нравится!
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2026
Сегргей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо работает. Бан тоже норм при определенной громкости.
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2025
Руслан Х.

Достоинства:


Комментарий:
Офигенная колонка с потрясающим звуком. Я в восторге
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2025
Ксения Б.

Достоинства:


Комментарий:
Просто восторг! Когда громкость на полную, можно подоглохнуть и очень красивая
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2025
Андрей И.

Достоинства:


Комментарий:
На вид оригинальная, но серийный номер на сайте не обнаружен, в комплекте нет провода, коробка не оригинальная, так же из заявленных 28 часов работы, по факту играет почти 20часов, из-за этого 4 звезды, в остальном все хорошо, но есть сомнения на счет оригинальности
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
не могу подключить колонку к приложению jbl portable
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Стоит своих денег. Магазину спасибо оригинал и доставили на день раньше
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2025
М

Достоинства:


Комментарий:
хорошая колонка. играет нормально. Оригинал. Подключился к jbl приложению.
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2025
Denis

Достоинства:


Комментарий:
Играет хорошо. На 4 часа музыки на средней громкости хватает. Больше не слушал. Хотелось бы чтобы имела более цилиндрическую форму, в крепление от старой колонки плохо помещается. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2025
Вячеслав

Достоинства:


Комментарий:
JBL как всегда топ. Колонка оригинал. Продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2025
Василий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Современный красивый вид.Звучание просто класс! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Звук на уровне - провёл проверку, в целом доволен товаром, купил в подарок, возможно, и позже и себе такую приобрету. Был удивлён, что оказывается нет кабеля type C в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2025
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
Если слушать не громко, то звук на четверочку. С ростом громкости становится не приятное звучание. Что в общем-то ожидаемо от устройства не большого размера. Звук моно.
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2025
Ольга Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар. Звук громкий и чистый. Брала мужу в подарок, остался доволен
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Если честно, то никакого качественного супер супер звука я не услышал. Середина провалена, верхи тоже из коробки звучит посредственно. 15 000 однозначно не стоит. Советую не переплачивать. Сборка, дизайн, упаковка и цвет норм, так как должно быть у качественного продукта
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2025
Н. З.

Достоинства:


Комментарий:
Афигенная , звук отличный. Очень громкий. Даже телевизор смотрим через колонку.
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Григорий К.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде оригинал.. Подключилась, обновилась. Звук чистый
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все чётко. Не фейк Обновилась по облаку сразу Цена более чем приемлемая
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло быстро, коробка была порвана, но содержимое в целости и сохранности, в программе подключения моментально, уже обновлено, в общем рад как слон


Портативная акустика JBL Flip 6 Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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