Портативная акустика JBL Flip 6 Blue
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%8 050 руб. 13 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 525515
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х10х10
Вес, г.
800
Описание товара Портативная акустика JBL Flip 6 Blue
Громкий и мощный звук. Защита от воды и пыли класса IP67. До 12 часов воспроизведения. Смелый дизайн. Оттягивайся по полной с PartyBoost. Приложение JBL Portable. Защита зарядки через USB. Беспроводная передача данных по Bluetooth. Экологичная упаковка.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Громкий и мощный звук. Защита от воды и пыли класса IP67. До 12 часов воспроизведения. Смелый дизайн. Оттягивайся по полной с PartyBoost. Приложение JBL Portable. Защита зарядки через USB. Беспроводная передача данных по Bluetooth. Экологичная упаковка.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо работает. Бас тоже норм при определенной громкости.
Достоинства:
Комментарий:
Колонка оригинал, подключается к приложению jbl portable, серийник совпадает с колонкой
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка, оригинальная. Звук отменный. Жаль, что провода в комплекте не было.
Достоинства:
Комментарий:
Сначала показалось,что звучание как у дешёвой колонки, но теперь могу сказать,что она мне нравится!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо работает. Бан тоже норм при определенной громкости.
Достоинства:
Комментарий:
Офигенная колонка с потрясающим звуком. Я в восторге
Достоинства:
Комментарий:
Просто восторг! Когда громкость на полную, можно подоглохнуть и очень красивая
Достоинства:
Комментарий:
На вид оригинальная, но серийный номер на сайте не обнаружен, в комплекте нет провода, коробка не оригинальная, так же из заявленных 28 часов работы, по факту играет почти 20часов, из-за этого 4 звезды, в остальном все хорошо, но есть сомнения на счет оригинальности
Достоинства:
Комментарий:
не могу подключить колонку к приложению jbl portable
Достоинства:
Комментарий:
Стоит своих денег. Магазину спасибо оригинал и доставили на день раньше
Достоинства:
Комментарий:
хорошая колонка. играет нормально. Оригинал. Подключился к jbl приложению.
Достоинства:
Комментарий:
Играет хорошо. На 4 часа музыки на средней громкости хватает. Больше не слушал. Хотелось бы чтобы имела более цилиндрическую форму, в крепление от старой колонки плохо помещается. Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
JBL как всегда топ. Колонка оригинал. Продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Современный красивый вид.Звучание просто класс! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Звук на уровне - провёл проверку, в целом доволен товаром, купил в подарок, возможно, и позже и себе такую приобрету. Был удивлён, что оказывается нет кабеля type C в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
Если слушать не громко, то звук на четверочку. С ростом громкости становится не приятное звучание. Что в общем-то ожидаемо от устройства не большого размера. Звук моно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар. Звук громкий и чистый. Брала мужу в подарок, остался доволен
Достоинства:
Комментарий:
Если честно, то никакого качественного супер супер звука я не услышал. Середина провалена, верхи тоже из коробки звучит посредственно. 15 000 однозначно не стоит. Советую не переплачивать. Сборка, дизайн, упаковка и цвет норм, так как должно быть у качественного продукта
Достоинства:
Комментарий:
Афигенная , звук отличный. Очень громкий. Даже телевизор смотрим через колонку.
Достоинства:
Комментарий:
Вроде оригинал.. Подключилась, обновилась. Звук чистый
Достоинства:
Комментарий:
Все чётко. Не фейк Обновилась по облаку сразу Цена более чем приемлемая
Достоинства:
Комментарий:
Пришло быстро, коробка была порвана, но содержимое в целости и сохранности, в программе подключения моментально, уже обновлено, в общем рад как слон
Портативная акустика JBL Flip 6 Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Flip 6 Blue
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо работает. Бас тоже норм при определенной громкости.
Достоинства:
Комментарий:
Колонка оригинал, подключается к приложению jbl portable, серийник совпадает с колонкой
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка, оригинальная. Звук отменный. Жаль, что провода в комплекте не было.
Достоинства:
Комментарий:
Сначала показалось,что звучание как у дешёвой колонки, но теперь могу сказать,что она мне нравится!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо работает. Бан тоже норм при определенной громкости.
Достоинства:
Комментарий:
Офигенная колонка с потрясающим звуком. Я в восторге
Достоинства:
Комментарий:
Просто восторг! Когда громкость на полную, можно подоглохнуть и очень красивая
Достоинства:
Комментарий:
На вид оригинальная, но серийный номер на сайте не обнаружен, в комплекте нет провода, коробка не оригинальная, так же из заявленных 28 часов работы, по факту играет почти 20часов, из-за этого 4 звезды, в остальном все хорошо, но есть сомнения на счет оригинальности
Достоинства:
Комментарий:
не могу подключить колонку к приложению jbl portable
Достоинства:
Комментарий:
Стоит своих денег. Магазину спасибо оригинал и доставили на день раньше
Достоинства:
Комментарий:
хорошая колонка. играет нормально. Оригинал. Подключился к jbl приложению.
Достоинства:
Комментарий:
Играет хорошо. На 4 часа музыки на средней громкости хватает. Больше не слушал. Хотелось бы чтобы имела более цилиндрическую форму, в крепление от старой колонки плохо помещается. Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
JBL как всегда топ. Колонка оригинал. Продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Современный красивый вид.Звучание просто класс! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Звук на уровне - провёл проверку, в целом доволен товаром, купил в подарок, возможно, и позже и себе такую приобрету. Был удивлён, что оказывается нет кабеля type C в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
Если слушать не громко, то звук на четверочку. С ростом громкости становится не приятное звучание. Что в общем-то ожидаемо от устройства не большого размера. Звук моно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар. Звук громкий и чистый. Брала мужу в подарок, остался доволен
Достоинства:
Комментарий:
Если честно, то никакого качественного супер супер звука я не услышал. Середина провалена, верхи тоже из коробки звучит посредственно. 15 000 однозначно не стоит. Советую не переплачивать. Сборка, дизайн, упаковка и цвет норм, так как должно быть у качественного продукта
Достоинства:
Комментарий:
Афигенная , звук отличный. Очень громкий. Даже телевизор смотрим через колонку.
Достоинства:
Комментарий:
Вроде оригинал.. Подключилась, обновилась. Звук чистый
Достоинства:
Комментарий:
Все чётко. Не фейк Обновилась по облаку сразу Цена более чем приемлемая
Достоинства:
Комментарий:
Пришло быстро, коробка была порвана, но содержимое в целости и сохранности, в программе подключения моментально, уже обновлено, в общем рад как слон