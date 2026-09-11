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Кулер Deepcool CK-11508 PWM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер Deepcool CK-11508 PWM

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Кулер Deepcool CK-11508 PWM - фото 1
Кулер Deepcool CK-11508 PWM - фото 2
Кулер Deepcool CK-11508 PWM - фото 3
Кулер Deepcool CK-11508 PWM - фото 4
Кулер Deepcool CK-11508 PWM - фото 5
Кулер Deepcool CK-11508 PWM - фото 6
Кулер Deepcool CK-11508 PWM - фото 7
Кулер Deepcool CK-11508 PWM - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
  • Кулер Deepcool CK-11508 PWM - фото 1
  • Кулер Deepcool CK-11508 PWM - фото 2
  • Кулер Deepcool CK-11508 PWM - фото 3
  • Кулер Deepcool CK-11508 PWM - фото 4
  • Кулер Deepcool CK-11508 PWM - фото 5
  • Кулер Deepcool CK-11508 PWM - фото 6
  • Кулер Deepcool CK-11508 PWM - фото 7
  • Кулер Deepcool CK-11508 PWM - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
400 руб.  790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 517156
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
30.1
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
12

Описание товара Кулер Deepcool CK-11508 PWM

Кулер DEEPCOOL CK-11508 PWM оснащен 92 мм вентилятором, который обеспечивает отличный баланс между объемом потока воздуха и уровнем шума. Алюминиевый радиатор кулера обеспечивает эффективное охлаждение, а задняя пластина и винты обеспечат надежное крепление.



Теги товара: Intel, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер Deepcool CK-11508 PWM




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Развернуть
Уровень шума
30.1
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер DEEPCOOL CK-11508 PWM оснащен 92 мм вентилятором, который обеспечивает отличный баланс между объемом потока воздуха и уровнем шума. Алюминиевый радиатор кулера обеспечивает эффективное охлаждение, а задняя пластина и винты обеспечат надежное крепление.


Теги товара: Intel, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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