Кулер FORMULA Cylon 3H
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кулер FORMULA Cylon 3H
Кулер для процессора Aerocool Cylon 3H дополнен ARGB-подсветкой корпуса вокруг вентилятора, которая придает «динамичный» и стильный вид. Вы можете подключать ее к материнской плате через 3-pin коннектор для создания интересных алгоритмов свечения. Кулер с вентилятором 12 см и простым креплением подходит для работы с разными процессорами. Aerocool Cylon 3H оснащен 3 медными трубками с плоским основанием для лучшего отвода тепла от компонентов системы. Черные ребра радиатора быстро охлаждают плату. Вентилятор действует со скоростью 600-1800 об/мин и создает мощный поток для вывода горячего воздуха за пределы корпуса. Автоматическая регулировка помогает своевременно охлаждать процессор и экономить энергопотребление в режиме ожидания.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 700 руб.425 руб. в СплитВентилятор Ocypus Gamma F12 UNI BK ARGB 3 IN 1 Black (Gamma-F12-...
-
В наличииЦена 1 880 руб.470 руб. в СплитКулер ID-Cooling SE-224-XTS BLACK 220W/ PWM/ LGA1700, 115*/AM4, ...
-
В наличииЦена 1 900 руб.475 руб. в СплитКулер для процессора IS-50X_V3 ID-COOLING
-
В наличииЦена 2 010 руб.503 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI
-
В наличииЦена 2 060 руб.515 руб. в СплитКулер DeepCool AK400 (R-AK400-BKNNMN-G-1)
-
В наличииЦена 2 510 руб.628 руб. в СплитКулер ID-Cooling SE-206 XT 250W/ PWM/ all Intel/AMD/ 2 fans/ Scr...
-
В наличииЦена 2 570 руб.643 руб. в СплитРадиатор для процессора ExeGate ESNK-P0068PS.2U.3647.Cu (EX29344...
-
В наличииЦена 3 300 руб.825 руб. в СплитКулер ExeGate ESNK-P0051AP4.PWM.4U.115x.Cu (EX293434RUS)
-
В наличииЦена 3 450 руб. 4 040 руб.863 руб. в СплитВентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB contro...
-
В наличииЦена 3 620 руб.905 руб. в СплитВентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (614448...
-
В наличииЦена 3 700 руб.925 руб. в СплитКулер для процессора Zalman CNPS13X Black
-
В наличииЦена 3 720 руб.930 руб. в СплитВентилятор для процессора ID-Cooling SE-207-XT ADVANCED
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Отзывы о товаре Кулер FORMULA Cylon 3H