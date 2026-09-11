Набор для стрижки VITEK VT-2584(BK)
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Характеристики
Тип товара
Наборы для стрижки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 515765
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наборы для стрижки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х14х8
Вес, г.
391
Описание товара Набор для стрижки VITEK VT-2584(BK)
Сделать аккуратную короткую прическу в домашних условиях поможет машинка для стрижки волос щетка VITEK VT-2584. Она имеет 2 универсальные телескопические насадки: первая способна обеспечить длину волос от 1 до 10 мм, вторая — от 11 до 20 мм. Лезвия прибора изготовлены из высококачественной стали, поэтому он очень надежен в эксплуатации. Особому комфорту в использовании машинки способствуют низкий уровень шума и вибрации, а также индикатор, который сигнализирует и о процессе работы, и о степени зарядки устройства.
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
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Сделать аккуратную короткую прическу в домашних условиях поможет машинка для стрижки волос щетка VITEK VT-2584. Она имеет 2 универсальные телескопические насадки: первая способна обеспечить длину волос от 1 до 10 мм, вторая — от 11 до 20 мм. Лезвия прибора изготовлены из высококачественной стали, поэтому он очень надежен в эксплуатации. Особому комфорту в использовании машинки способствуют низкий уровень шума и вибрации, а также индикатор, который сигнализирует и о процессе работы, и о степени зарядки устройства.
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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