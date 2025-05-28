Wi-Fi роутер Asus 4G-AX56
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Количество внешних антенн
3
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 512769
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1800
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Количество внешних антенн
3
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
управление со смартфона
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
220x160x87 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х11
Вес, г.
650
Описание товара Wi-Fi роутер Asus 4G-AX56
Беспроводной маршрутизатор Asus - 4G-AX56, 2.4/5 ГГц, 1201Мб/с, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 4 x 1 Гб/сx RJ-45, 1 Гб/с, WWAN 300Мб/с, mac address filtering, 3 antennas, SIM-slot LTE, Чёрный, 4G-AX56
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 17 170 руб.4293 руб. в СплитWi-Fi MESH система TP-Link Deco M5 (DECO M5(3-PACK)) белый
-
В наличииЦена 17 610 руб.4403 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812)
-
В наличииЦена 18 010 руб.4503 руб. в СплитWi-Fi система Mercusys Halo H80X(3-pack)
-
В наличииЦена 18 080 руб.4520 руб. в СплитМаршрутизатор TP-Link Omada (ER707-M2)
-
В наличииЦена 18 590 руб.4648 руб. в СплитWi-Fi MESH система TP-Link Deco BE25(2-pack)
-
В наличииЦена 18 840 руб.4710 руб. в СплитWi-Fi-система TP-Link Deco X20 (DECO X20(3-PACK)) белый
-
В наличииЦена 18 840 руб.4710 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik 18PORT (CRS318-1FI-15FR-2S-OUT)
-
В наличииЦена 19 690 руб.4923 руб. в СплитWi-Fi MESH система TP-LINK Deco X50 AX3000 Mesh 3-pack
-
В наличииЦена 19 890 руб. 27 000 руб.4973 руб. в СплитWI-Fi MESH система TP-Link DECO X60(2-PACK) белый
-
В наличииЦена 19 910 руб.4978 руб. в СплитРоутер Wi-Fi TP-Link Archer BE550
-
В наличииЦена 20 120 руб.5030 руб. в СплитWi-Fi роутер ASUS RT-BE92U
-
В наличииЦена 21 070 руб.5268 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik RB4011iGS+RM черный
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1800
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Количество внешних антенн
3
Количество портов LAN
4
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
управление со смартфона
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
220x160x87 мм
Страна производитель
Китай
Беспроводной маршрутизатор Asus - 4G-AX56, 2.4/5 ГГц, 1201Мб/с, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 4 x 1 Гб/сx RJ-45, 1 Гб/с, WWAN 300Мб/с, mac address filtering, 3 antennas, SIM-slot LTE, Чёрный, 4G-AX56
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, очень прост в настройке
Достоинства:
Комментарий:
отлично,подключала гудлайн, мужчина быстро все подключил,проблем не было
Достоинства:
Комментарий:
Роутер хороший, настройка понятная. WiFi сигнал отличный. У меня от провайдера 200 Мбит/с, Wi-Fi 5 GHz выдает 240-260 Мбит/с.
Достоинства:
Комментарий:
получил все ок,вес комплект,установили минут за пять,все быстро и все заработало,шустрый..спасибо продавцу,рекомендую...
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой доволен, очень прост в настройках, буквально за 10 минут установил вместе с настройкой (большой плюс настраивается буквально за 2 клика мышкой). Добивает очень хорошо, рекомендую !
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл быстро, упаковка целая, роутер тоже. Подключение быстрое, настройка занимает 3 минуты, справится может даже ребёнок. Сигнал подает отлично, интернет летает. Подходит для квартир где панельные, железобетонные стены.
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший роутер рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Работает без проблем, вроде как двухканальный
Достоинства:
Комментарий:
супер роутер советую летает очень шустрый спасибо продавцу за качественный товар
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги очень крутой роутер,по железной части, чуть чуть хуже archer c80,а ценник в двое меньше.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично.Всё соответствует описанию...Установил , подключил всё минут за 5-7 без танцев с бубнами....
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутер. Подключился без проблем, я думал, что будет сложная настройка, но нет. Буквально придумал пароль для вайфая и выбрал название сети. Достает на очень большое расстояние
Достоинства:
Комментарий:
отличный! раздача шикарная. живём в старом фонде, стены толстые. Передача отличная! рекомендую однозначно! настройка простая.
Достоинства:
Комментарий:
Настройка быстрая, работает лучше чем старый Тп-линк, посмотрим что будет дальше
Достоинства:
Комментарий:
Настройка проще простого, он все делает сам, достаточно с ним соглашаться. Качество сигнала отличное.
Достоинства:
Комментарий:
заказ пришел быстро,хорошо упакован всё в целостности,настройка без проблем,гугл в помощ
Достоинства:
Комментарий:
отличный роутер! настройка практически не потребовалась, подкючил кабель и все заработало! wi-fi сигнал стабильный, площадь покрытия широкая, сила сигнала на уровне , раздача стабильная!
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично! Жаль провайдер такую скорость не дает) сам роутер летает. Очень нравится, цена супер. Коробка в отличном состоянии. Настраивается легко )
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, подключил к поставщику и настроил, Тв и прочее. Только беспокоит постоянные отключения интернета у всего дома, перезагрузка помогает, но случается очень часто
Достоинства:
Комментарий:
отличнейший роутер! пока не нашёл мест,где хоть одна полоса связи бы пропала! в апреле в Турцию полечу,может хоть там он меня не достанет?@))
Достоинства:
Комментарий:
Полностью рабочий аппарат, советую!
Достоинства:
Комментарий:
отличный роутер,своих денег стоит,живу на втором ловит даже на улице ,и показывает антену на полную
Достоинства:
Комментарий:
Приехал целый, есть одна вмятина на на коробке но незначительная. Все работает отлично, выглядит и соответствует фотографиям.
Достоинства:
Комментарий:
Купила вместо старого dlink. Выглядит прикольно, с настройками заморочек нет. Сколько уже стоит - ни разу не понадобилась перезагрузка или были какие-то проблемы. В целом довольна
Wi-Fi роутер Asus 4G-AX56 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Asus 4G-AX56
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, очень прост в настройке
Достоинства:
Комментарий:
отлично,подключала гудлайн, мужчина быстро все подключил,проблем не было
Достоинства:
Комментарий:
Роутер хороший, настройка понятная. WiFi сигнал отличный. У меня от провайдера 200 Мбит/с, Wi-Fi 5 GHz выдает 240-260 Мбит/с.
Достоинства:
Комментарий:
получил все ок,вес комплект,установили минут за пять,все быстро и все заработало,шустрый..спасибо продавцу,рекомендую...
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой доволен, очень прост в настройках, буквально за 10 минут установил вместе с настройкой (большой плюс настраивается буквально за 2 клика мышкой). Добивает очень хорошо, рекомендую !
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл быстро, упаковка целая, роутер тоже. Подключение быстрое, настройка занимает 3 минуты, справится может даже ребёнок. Сигнал подает отлично, интернет летает. Подходит для квартир где панельные, железобетонные стены.
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший роутер рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Работает без проблем, вроде как двухканальный
Достоинства:
Комментарий:
супер роутер советую летает очень шустрый спасибо продавцу за качественный товар
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги очень крутой роутер,по железной части, чуть чуть хуже archer c80,а ценник в двое меньше.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично.Всё соответствует описанию...Установил , подключил всё минут за 5-7 без танцев с бубнами....
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутер. Подключился без проблем, я думал, что будет сложная настройка, но нет. Буквально придумал пароль для вайфая и выбрал название сети. Достает на очень большое расстояние
Достоинства:
Комментарий:
отличный! раздача шикарная. живём в старом фонде, стены толстые. Передача отличная! рекомендую однозначно! настройка простая.
Достоинства:
Комментарий:
Настройка быстрая, работает лучше чем старый Тп-линк, посмотрим что будет дальше
Достоинства:
Комментарий:
Настройка проще простого, он все делает сам, достаточно с ним соглашаться. Качество сигнала отличное.
Достоинства:
Комментарий:
заказ пришел быстро,хорошо упакован всё в целостности,настройка без проблем,гугл в помощ
Достоинства:
Комментарий:
отличный роутер! настройка практически не потребовалась, подкючил кабель и все заработало! wi-fi сигнал стабильный, площадь покрытия широкая, сила сигнала на уровне , раздача стабильная!
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично! Жаль провайдер такую скорость не дает) сам роутер летает. Очень нравится, цена супер. Коробка в отличном состоянии. Настраивается легко )
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, подключил к поставщику и настроил, Тв и прочее. Только беспокоит постоянные отключения интернета у всего дома, перезагрузка помогает, но случается очень часто
Достоинства:
Комментарий:
отличнейший роутер! пока не нашёл мест,где хоть одна полоса связи бы пропала! в апреле в Турцию полечу,может хоть там он меня не достанет?@))
Достоинства:
Комментарий:
Полностью рабочий аппарат, советую!
Достоинства:
Комментарий:
отличный роутер,своих денег стоит,живу на втором ловит даже на улице ,и показывает антену на полную
Достоинства:
Комментарий:
Приехал целый, есть одна вмятина на на коробке но незначительная. Все работает отлично, выглядит и соответствует фотографиям.
Достоинства:
Комментарий:
Купила вместо старого dlink. Выглядит прикольно, с настройками заморочек нет. Сколько уже стоит - ни разу не понадобилась перезагрузка или были какие-то проблемы. В целом довольна