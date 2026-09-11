Коврик для мыши Cactus Black черный (CS-MP-PRO01XXL)
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Характеристики
Описание товара Коврик для мыши Cactus Black черный (CS-MP-PRO01XXL)
Коврик для мыши Cactus серии Professional предназначен в первую очередь для профессиональных геймеров. Большой размер коврика 900х400мм позволяет расположить на нём не только мышку, но и полноразмерную клавиатуру, предотвращая и её скольжение по рабочему столу, что обеспечивает ещё больший комфорт во время игрового процесса. Размера ковра хватит на все ваши действия! И не нужно больше думать о том, что коврик может неожиданно закончиться и сенсор мыши соскользнёт и не считается. Лицевая сторона коврика обработана специальной тканью, которая очень комфортна на ощупь и гарантирует плавность и высокую точность передвижений курсора. Она обладает высокой прочностью и износостойкостью. Материал легко выдерживает постоянные движения мышью, поэтому он надолго сохранит привлекательный внешний вид. Край коврика защищён от истирания прочной гладкой прострочкой (оверлоком), которая не натирает кожу. Нижняя часть коврика, благодаря прорезиненному основанию, обеспечивает надежное сцепление с поверхностью стола. Поэтому, даже если пользователь будет совершать интенсивные движения мышкой, это не приведет к случайному сдвиганию коврика.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
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