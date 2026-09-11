Видеокамера IP TP-Link VIGI C400HP-4 4-4мм
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокамера IP TP-Link VIGI C400HP-4 4-4мм
Камера VIGI C400HP обладает разрешением 3 МП. VIGI C400HP поставляется с двумя объективами для разных сценариев — для небольших закрытых помещений (например, для лифтов) и для открытых пространств (например, для парковок). Умная ИК-подсветка позволит разглядеть объекты, которые находятся далеко от камеры, а также избежать переэкспонирования, если объекты находятся слишком близко к камере в ночное время. Широкий динамический диапазон (WDR) позволяет выровнять контрастность между слишком яркими и слишком тёмными областями. Цифровое шумоподавление (3D DNR) снижает искажение изображения и повышает чёткость видео. Качественное ночное видение обеспечит хорошую видимость в условиях недостаточного освещения. Кристально чистое компрессированное изображение высокого качества, которое позволит экономить пропускную способность и место на жёстком диске, а также уменьшить нагрузку на сеть.
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