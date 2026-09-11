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Видеокамера IP TP-Link VIGI C400HP-4 4-4мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера IP TP-Link VIGI C400HP-4 4-4мм

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Видеокамера IP TP-Link VIGI C400HP-4 4-4мм - фото 1
Видеокамера IP TP-Link VIGI C400HP-4 4-4мм - фото 2
Видеокамера IP TP-Link VIGI C400HP-4 4-4мм - фото 3
Видеокамера IP TP-Link VIGI C400HP-4 4-4мм - фото 4
Видеокамера IP TP-Link VIGI C400HP-4 4-4мм - фото 5
Видеокамера IP TP-Link VIGI C400HP-4 4-4мм - фото 6
Видеокамера IP TP-Link VIGI C400HP-4 4-4мм - фото 7
Видеокамера IP TP-Link VIGI C400HP-4 4-4мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
  • Видеокамера IP TP-Link VIGI C400HP-4 4-4мм - фото 1
  • Видеокамера IP TP-Link VIGI C400HP-4 4-4мм - фото 2
  • Видеокамера IP TP-Link VIGI C400HP-4 4-4мм - фото 3
  • Видеокамера IP TP-Link VIGI C400HP-4 4-4мм - фото 4
  • Видеокамера IP TP-Link VIGI C400HP-4 4-4мм - фото 5
  • Видеокамера IP TP-Link VIGI C400HP-4 4-4мм - фото 6
  • Видеокамера IP TP-Link VIGI C400HP-4 4-4мм - фото 7
  • Видеокамера IP TP-Link VIGI C400HP-4 4-4мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
4 620 руб.  6 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 507688
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
4х4х4
Вес, г.
488

Описание товара Видеокамера IP TP-Link VIGI C400HP-4 4-4мм

Камера VIGI C400HP обладает разрешением 3 МП. VIGI C400HP поставляется с двумя объективами для разных сценариев — для небольших закрытых помещений (например, для лифтов) и для открытых пространств (например, для парковок). Умная ИК-подсветка позволит разглядеть объекты, которые находятся далеко от камеры, а также избежать переэкспонирования, если объекты находятся слишком близко к камере в ночное время. Широкий динамический диапазон (WDR) позволяет выровнять контрастность между слишком яркими и слишком тёмными областями. Цифровое шумоподавление (3D DNR) снижает искажение изображения и повышает чёткость видео. Качественное ночное видение обеспечит хорошую видимость в условиях недостаточного освещения. Кристально чистое компрессированное изображение высокого качества, которое позволит экономить пропускную способность и место на жёстком диске, а также уменьшить нагрузку на сеть.

Отзывы о товаре Видеокамера IP TP-Link VIGI C400HP-4 4-4мм




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
Камера VIGI C400HP обладает разрешением 3 МП. VIGI C400HP поставляется с двумя объективами для разных сценариев — для небольших закрытых помещений (например, для лифтов) и для открытых пространств (например, для парковок). Умная ИК-подсветка позволит разглядеть объекты, которые находятся далеко от камеры, а также избежать переэкспонирования, если объекты находятся слишком близко к камере в ночное время. Широкий динамический диапазон (WDR) позволяет выровнять контрастность между слишком яркими и слишком тёмными областями. Цифровое шумоподавление (3D DNR) снижает искажение изображения и повышает чёткость видео. Качественное ночное видение обеспечит хорошую видимость в условиях недостаточного освещения. Кристально чистое компрессированное изображение высокого качества, которое позволит экономить пропускную способность и место на жёстком диске, а также уменьшить нагрузку на сеть.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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