Описание товара Наушники игровые Mad Catz E.S. PRO+ чёрные

Эти внутриканальные наушники сильно отличаются от многих стандартных гарнитур и на то есть несколько причин, которые сразу же бросаются в глаза. Mad Catz E.S. PRO+ очень компактны и эргономичны, они значительно меньше полноразмерных девайсов, но в то же время воспроизводят качественный звук. Плюс к тому, устройство совместимо с разными игровыми платформами, смартфонами и портативными гаджетами, а еще оно хорошо фиксируется с помощью заушных креплений и его комфортно носить не снимая долгое время. В модели E.S. PRO+ используются мощные динамики диаметром 13,5 мм, которые значительно крупнее, чем у многих других внутриканальных наушников. Они воспроизводят чистый звук без каких-то искажений или помех, да еще и с мощным басом, чтобы вы могли с головой погрузиться в любимую игру и получить намного больше удовольствия от происходящего на экране монитора. У гарнитуры есть сразу два микрофона: один встроенный, а второй съемный. С ними вас будет очень хорошо слышно во время игры, поэтому тиммейты не пропустят каких-то важных сообщений даже находясь в самом центре игровой битвы. И, кстати, основной микрофон всенаправленный и закреплен на гибкой ножке, так что его можно расположить как вам будет удобно, чтобы говорить еще четче и громче. Внутриканальные наушники комплектуются сменными вкладышами, так что вы сможете подобрать оптимальный вариант для постоянного ношения ваших Mad Catz E.S. PRO+. Плюс к тому, в конструкции девайса предусмотрены и специальные держатели, которые очень хорошо фиксируют каждую затычку, чтобы они не выпадали при движении головы. А еще гарнитура комплектуется небольшим тканевым мешочком для транспортировки, который будет очень полезен, если вы соберетесь отправиться в поездку или путешествие. E.S. PRO+ не только качественная гарнитура с хорошим звуком и такой же эргономикой — у нее есть и еще один плюс. Это универсальный интерфейс. Наушники подключаются к источнику звука с помощью аудиоконнектора TRRS 3,5 мм, поэтому устройство можно подсоединить к компьютеру, геймпадам консоли, ноутбуку, к смартфону и к прочим портативным гаджетам.