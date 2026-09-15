Флешка Smartbuy V-Cut 4Gb Silver (SB4GBVC-S)
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Характеристики
Описание товара Флешка Smartbuy V-Cut 4Gb Silver (SB4GBVC-S)
Память USB Flash Smartbuy V-Cut [SB4GBVC-S] представлена в классическом корпусе, благодаря чему она весьма удобна в использовании. Модель смогла заключить в свою миниатюрную оболочку 4 ГБ объема памяти, которых вполне достаточно для хранения важных документов в электронном виде, доступ к которым может понадобиться в любую минуту. Устройство оборудовано небольшим отверстием для шнурка, благодаря чему его можно повесить на связку ключей, чтобы оно всегда было с вами. Модель имеет стандарт USB 2.0, который полностью совместим с высокоскоростным стандартом 2.0. Память USB Flash Smartbuy V-Cut [SB4GBVC-S] может использоваться для хранения и переноса различных данных. Плюсом модели является отсутствие потребности в установке специализированного софта: компьютер самостоятельно распознает флешку как накопитель данных. Для этого необходимо поместить устройство в специальный слот на цифровой технике. Модель поддерживает передовой стандарт Plug&Play. Работа устройства возможна при температурах окружающей среды, располагающихся в диапазоне от 0 до 60 градусов.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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