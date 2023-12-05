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Weezer - Van Weezer (coloured) (0075678650963) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Weezer - Van Weezer (coloured) (0075678650963) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Weezer - Van Weezer (coloured) (0075678650963) виниловая пластинка - фото 1
Weezer - Van Weezer (coloured) (0075678650963) виниловая пластинка - фото 2
Weezer - Van Weezer (coloured) (0075678650963) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Weezer
Альбом (сингл)
Van Weezer
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Weezer - Van Weezer (coloured) (0075678650963) виниловая пластинка - фото 1
  • Weezer - Van Weezer (coloured) (0075678650963) виниловая пластинка - фото 2
  • Weezer - Van Weezer (coloured) (0075678650963) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500991
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Weezer - Van Weezer (coloured) (0075678650963) виниловая пластинка
2 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678650963]
Исполнитель
Weezer
Альбом (сингл)
Van Weezer
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Weezer - Van Weezer (coloured) (0075678650963) виниловая пластинка

Weezer - Van Weezer (coloured) (0075678650963) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Weezer - Van Weezer (coloured) (0075678650963) виниловая пластинка

05.12.2023
Михаил

Достоинства:
Милый альбом.
Звук в норме.

Недостатки:
Нет



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678650963]
Исполнитель
Weezer
Альбом (сингл)
Van Weezer
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Weezer - Van Weezer (coloured) (0075678650963) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
05.12.2023
Михаил

Достоинства:
Милый альбом.
Звук в норме.

Недостатки:
Нет


Weezer - Van Weezer (coloured) (0075678650963) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2930 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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