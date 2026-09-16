Ария - 2000 И Одна Ночь (Splatter Vinyl) (4680068806941) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
2000 И Одна Ночь
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб.
В наличии
Код товара: 721879
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3 100 руб.
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Характеристики
Бренд
М2БА
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
М2БА
Barcode
[4680068806941]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
2000 И Одна Ночь
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Улица роз, Без тебя, Грязь, Пытка тишиной, Возьми моё сердце, Искушение, Потерянный рай, Уходи, и не возвращайся, Кто ты?, Всё, что было, Мечты, Закат
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ария - 2000 И Одна Ночь (Splatter Vinyl) (4680068806941) виниловая пластинка
В 1999 году рок-группа "Ария" представила свой первый сборник баллад под названием "2000 и одна ночь". Этот альбом собрал воедино лирические композиции из прошлых работ коллектива, причём некоторые из них были специально перезаписаны для данного релиза. Особое внимание привлекают две совершенно новые песни: "Потерянный рай" и "Кто ты?". Музыкальное оформление этих треков принадлежит Сергею Терентьеву, а глубокие тексты – Маргарите Пушкиной. Название альбома является прямой отсылкой к легендарному памятнику арабской и персидской литературы – "Тысяча и одна ночь".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Ария, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
М2БА
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
М2БА
Barcode
[4680068806941]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
2000 И Одна Ночь
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Улица роз, Без тебя, Грязь, Пытка тишиной, Возьми моё сердце, Искушение, Потерянный рай, Уходи, и не возвращайся, Кто ты?, Всё, что было, Мечты, Закат
Версия издания
цветной винил
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
В 1999 году рок-группа "Ария" представила свой первый сборник баллад под названием "2000 и одна ночь". Этот альбом собрал воедино лирические композиции из прошлых работ коллектива, причём некоторые из них были специально перезаписаны для данного релиза. Особое внимание привлекают две совершенно новые песни: "Потерянный рай" и "Кто ты?". Музыкальное оформление этих треков принадлежит Сергею Терентьеву, а глубокие тексты – Маргарите Пушкиной. Название альбома является прямой отсылкой к легендарному памятнику арабской и персидской литературы – "Тысяча и одна ночь".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Ария, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Ария, Цветной винил
Ария - 2000 И Одна Ночь (Splatter Vinyl) (4680068806941) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3100 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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